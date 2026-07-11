La obra nueva suma y sigue en Xàtiva: luz verde a 72 viviendas más en el Palasiet con una inversión de 7,2 millones

La falta de oferta para atender el fuerte crecimiento demográfico y el frenazo de la construcción son dos de los argumentos más recurrentes que suelen ponerse encima de la mesa en los debates que giran en torno a la crisis de la vivienda. Xàtiva, sin embargo, parece vivir ajena a esta problemática. A diferencia de otras ciudades de similar o incluso mayor tamaño, las promociones de obra nueva no han dejado de sucederse en la capital de la Costera en los últimos años, en el marco de un "boom" sostenido de la construcción de pisos en la principal zona de expansión: el sector Palasiet. Otra cosa es que el precio que se pide por estas propiedades y sus características entren dentro de lo que pueden permitirse muchas familias para tener un sitio en el que cobijarse.

Esta misma semana, el Ayuntamiento de Xàtiva ha concedido dos licencias de obra mayor que abren la puerta a la construcción de sendos edificios impulsados por diferentes promotoras que sumarán un total de 72 nuevas viviendas en parcelas apenas separadas por una distancia de 157 metros en línea recta en el Palasiet.

Por un lado, la mercantil Residencial Nerium, SL proyecta desplegar una inversión de 3,58 millones de euros para levantar un complejo residencial de 43 pisos de uno y dos dormitorios -acompañados de 44 garajes y 44 trasteros- en un solar de 618 metros cudrados ubicado en la calle 25 d'Abril número 32, que hace esquina con la calle Roger de Lauria. El bloque tendrá seis plantas y alcanzará los 24 metros de altura, con una longitud de fachada principal de 32,6 metros.

Nueva promoción de viviendas en la esquina entre las calles 25 d'Abril y Roger de Lauria. / Perales Iborra

En los principales portales inmobiliarios hay a la venta varios pisos de esta promoción: los de un solo dormitorio ocupan en la mayoría de los casos una superficie de 45,27 metros cuadrados y cuestan entre 133.000 y 136.000 euros. El más grande, de 64 m2, se oferta por 124.000 euros, pero es una planta baja. Los de dos dormitorios oscilan entre los 185.000 € y los 288.000 euros (los áticos) con unas dimensiones de 84 a 92 metros cuadrados. La comercializadora "promete diseños contemporáneos" y una distribución "funcional y moderna" para "optimizar cada metro cuadrado". El edificio también contaría con piscina comunitaria, spa, gimnasio y zonas ajardinadas. La entrega de llaves se estima a finales de 2027.

Por otro lado, la mercantil P8 Desarrollos, SL va a construir otro bloque de 29 viviendas, con 35 garajes y 29 trasteros en la calle 9 Octubre, nº11, en una parcela que hace esquina con la calle Música Vella. Se trata de la segunda fase de una promoción que ya ha edificado una parte de la manzana. En este caso, el presupuesto de ejecución de la obra asciende a 3,6 millones de euros.

Ingresos para las arcas municipales

Cada una de las dos promociones que este lunes obtuvieron luz verde en la junta de gobierno local ya ha reportado al Ayuntamiento de Xàtiva unos ingresos vía autoliquidación de alrededor de 175.000 euros entre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), la tasa por licencias urbanísticas y la tasa de aprovechamiento de la vía pública, tributos todos ellos abonados por las empresas promotoras. Si se suman ambas licencias, a la espera de la liquidación definitiva, la recaudación para las arcas municipales por estas obras se eleva a 352.382 euros.

El permiso concedido por el consistorio no autoriza el inicio de los trabajos, a falta de que se presenten los proyectos visados de ejecución de los inmuebles, junto con el certificado de eficiencia energética y otros documentos requeridos conforme a la normativa. Una vez tengan el visto bueno, las obras de los edificios deberían comenzar en el plazo máximo de 6 meses.

A estos nuevos bloques en altura hay que sumar los 44 "minipisos" ejecutados también en el sector Palasiet por dos inversoras foráneas en bajos comerciales en desuso. Ahora mismo se ofertan estudios de 32 a 34 metros cuadrados a la venta por 97.000 euros. Desde el año 2019, la zona del Palasiet acumula ya más de 400 nuevas viviendas construidas o en fase de ejecución, en un contexto de importante incremento de la población en la ciudad y de indicadores laborales y económicos positivos.

En el solar que hace esquina entre la calle 25 d'Abril y el puente de la Beata Inés, una inmobiliaria de Ontinyent también ha anunciado la futura construcción de un edificio de 40 pisos de alquiler.