Ontinyent pone coto a los patinetes con 73 sanciones desde el mes de mayo

Es una situación que se está viviendo, de forma más o menos generalizada, en todas las grandes ciudades. El uso de los patinetes como vehículos de movilidad personal ha incluido una nueva variable en la ecuación de la movilidad urbana, ya plagada de diferentes factores. Lo que hace unos años era una novedad -el ‘boom’ de este tipo de vehículos en territorio nacional se sitúa en los ejercicios 2017 o 2108- en la actualidad se ha convertido en una presencia habitual en las calles.

Y las administraciones hace tiempo que han tomado cartas en el asunto. Así lo demuestran las estadísticas que atestiguan el trabajo realizado en este campo por la Policía Local de Ontinyent.

Los datos internos a los que ha tenido acceso Levante-EMV confirman que desde el pasado mes de mayo -algo más de dos meses- se han interpuesto un total de 73 denuncias a los dueños de este tipo de vehículos. Algunos de los conductores han sido sancionados por diferentes aspectos, por lo que no se puede concluir que han sido multados 73 vecinos. Lo que sí permiten ver los datos es que la Policía Local se ha puesto manos a la obra y ha decidido poner coto al uso ilegal de estos vehículos.

Los datos ilustran el trabajo realizado. Así, se han impuesto un total de 18 sanciones por circular sin el seguro obligatorio. A su vez, 19 conductores han sido multados por ir sin el certificado de características y seis carecían del permiso de circulación. Por otra parte, catorce vehículos no estaban incluidos en el registro nacional de vehículos de movilidad personal (VMP) y los usuarios de trece patinetes fueron sancionados por «otras infracciones» como circular por la acera o cruzar un paso de peatones de forma indebida. Tres vehículos fueron interceptados y se confirmaron que habían sido modificados -trucados- y 26 fueron inmovilizados al representar los casos más graves. De ellos, doce fueron devueltos a sus propietarios tras regularizar la situación administrativa del patinete.

Margen de regularización

Desde la Policía Local de Ontinyent recordaron ayer que se dio un margen de regularización de los vehículos antes de empezar a imponer sanciones: «Si hablamos de los últimos años, por supuesto que ha crecido mucho la presencia de este tipo de vehículos en la ciudad. Sin embargo, bien es cierto que tras el ‘boom’ inicial, la gente es más consciente de que ha de cumplir con unas normas y eso ha hecho que se haya estabilizado el uso de los patinetes en Ontinyent».

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De momento, no hay un registro final de cuantos VMP podrían estar circulando por la ciudad, ni del número de accidentes en los que se han visto implicados sus conductores: «Todavía estamos en proceso de aplicación de los cambios legales, pero sí que se observa una evolución favorable en cuanto a la adaptación a las normas». «El patinete lleva cierto tiempo entre nosotros y, por tanto, no es novedad. La regulación, el cumplimiento de las normas y el uso responsable por las personas usuarias es el camino para considerarlo un vehículo más», concluyeron.