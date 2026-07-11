Un incendio devora una planta de reciclaje en Aielo de Malferit y desata una gran columna de humo

Un pavoroso incendio declarado esta tarde en una planta de reciclaje en Aielo de Malferit ha desatado una gran columna de humo visible a muchos kilómetros de distancia y ha despertado las alarmas en la Vall d'Albaida.

El aviso del fuego se ha producido a las 17.48 horas. El origen parece situarse en la campa exterior de la empresa Reciclajes Guerola, dedicada a la gestión de residuos y ubicada en el polígono Els Serrans, donde se almacenan diferentes tipos de deshechos, como plásticos y cartones. Sin embargo, el fuego ha acabado extendiéndose al conjunto de las instalaciones, que albergan otro tipo de residuos considerados más peligrosos.

El incendio ha movilizado un amplio dispositivo de extinción, con ocho dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Torrent y Vallada, junto con el sargento de Alzira, el jefe de sector y oficial del Consorcio Provincial y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Según han confirmado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio ha tenido una evolución muy rápida y se encontraba ya muy desarrollado cuando han llegado los efectivos de bomberos.

A las 20 horas, la propagación del fuego se encontraba "generalizada por toda la nave" afectada. El trabajo de los equipos de extinción se centra en intentar evitar que las llamas se propaguen a otras naves colindantes o próximas, propiedad de diferentes empresas. Igualmente, se está actuando en la extinción de un incendio de vegetación que se ha registrado en los campos cercanos a las instalaciones calcinadas.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado patrullas de apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local de l'Olleria para controlar el perímetro y garantizar la seguridad del entorno. El alcalde de Aielo de Malferit, Cristian Verdú, se ha personado igualmente para comprobar de primera mano la evolución del fuego.

Por el momento solo se han registrado daños materiales.

Imagen de la gran columna de humo generada por el incendio. / Consorcio Provincial de Bomberos

Recomendaciones de Emergencias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la Situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y ha enviado una serie de recomendaciones a la población en el entorno de la planta de reciclaje a causa de la gran cantidad de humo que está produciendo la combustión de materiales. Se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, permanecer el mayor tiempo posible en interiores, cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior y limitar la actividad física, tanto en exteriores como en interiores. En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, se sugiere ponerse en contacto con el centro de salud más cercano. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas genradas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

Se da la circunstancia de que cerca de este punto, también en el polígono de los Serrans, ya se produjo otro pavoroso incendio industrial en 2024 que arrasó dos naves de una compañía dedicada a la transformación y el reciclaje textil.

Esta tarde, los bomberos también han extinguido un incendio de vegetación en el término municipal de Novetlè, originado cerca de la calle Mossen Urios. El fuego, declarado a las 15.05 horas de este sábado, ya se encuentra extinguido, tras movilizar a dos dotaciones de bomberos de Xàtiva, un coordinador forestal del Consorci i una unidad de bomberos forestales de la Generalitat.