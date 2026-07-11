De las plazas al cementerio: Canals baraja reubicar los azulejos que recuerdan a las víctimas del nazismo

En 2021, la Conselleria de Calidad Democrática organizó un acto en Canals para rendir homenaje a 16 víctimas del Holocausto de la Costera con el reparto de una serie de "Taulells de la Memòria" a los representantes de distintas corporaciones locales. En 2023, el gobierno de Canals, entonces dirigido por Compromís, anunció la colocación de los azulejos que recuerdan a los cuatro canalins que sufrieron la represión nazi en las plazas del Mercat y el Torreó.

Las placas del Mercat, sin embargo, fueron retiradas hace meses con motivo de las obras de remodelación ejecutadas en este enclave y, por el momento, permanecen guardadas en un almacén municipal a la espera de que se concrete su nuevo emplazamiento.

En el último pleno municipal del Ayuntamiento de Canals, celebrado este jueves, el grupo Compromís preguntó al equipo de gobierno actual, compartido por el PP y Suma't, por la situación de los azulejos dedicados a los vecinos internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial: la coalición local quiso saber si se encontraban en buen estado, si ya se había decidido dónde se iban a reubicar y si esta determinación iba a adoptarse con el "consenso" de toda la corporación.

El regidor de Urbanismo, Francisco López, respondió indicando que el ejecutivo local todavía no ha decidido dónde se colocarán los azulejos, aunque dejó clara cuál es su opinión. "Cuando se hizo la obra en la plaça del Mercat pensamos que no era el sitio adecuado para este homenaje: normalmente a la gente que fallece se le recuerda en el cementerio, no el centro del pueblo o en el Torreón, sin pedir permiso a la conselleria", deslizó el concejal.

López reiteró que, a su juicio, "donde mejor estarían" los citados 'Taulells de la Memòria' sería "en el cementerio", donde -dijo- habría que buscar un espacio donde colocarlos. En cualquier caso, el regidor recalcó que "cuando tengamos que decidirlo, lo hablaremos en la comisión informativa correspodiente". López también abogó por trasladar los dos azulejos colocados en la plaza del Torreón, al considerar que su instalación en este punto supuso "un agravio comparativo" respecto a "los vecinos de la Torre que, para cambiar una ventana o arreglar el tejado tienen que superar un procedimiento burocrático que les marca hasta el color de la fachada", mientras que -según incidió- "el ayuntamiento plantó los monolitos allí sin ningún tipo de permiso", apostilló. El edil también manifestó que en la legislatura pasada no se consultó al PP por la ubicación de las placas.

Los Taulells de la Memòria de Canals evocan la memoria de Antonio Moreno Ballester, asesinado el 4 de febrero del 1942 con 25 años, Francisco Pérez Colomer, fallecido el 28 de noviembre del 1941 con 45 años, Vicente Soriano Giménez asesinado el 1 de noviembre del 1942 con 26 años y Arcadi Sancho Sanchis, liberado el 5 de mayo del 1945 del campo de concentración de Mauthausen-Gusen.

A la espera de un inversor para el polígono

Por otra parte, a preguntas de Vox, el concejal de Urbanismo también detalló las gestiones desplegadas por el ayuntamiento para intentar impulsar el polígono industrial del Corcot. López indicó que el consistorio ha mantenido "20 o 25 reuniones con todas las direcciones generales" y planteó dos posibles caminos para llevar a término el proyecto. "A largo plazo se ha barajado que el ayuntamiento tome la iniciativa, mientras que, a corto plazo, la solución pasaría por el impulso de la iniciativa privada, siempre y cuando sea un polígono lo suficientemente importante como para que la Generalitat lo pueda nombrar Plan de Interés Autonómico".

Según el regidor, esta declaración "acortaría los plazos de 8 a 10 años a 8 a 10 meses" para urbanizar la zona. "Estamos trabajando en eso. Nos hemos puesto en contacto con todo tipo de empresas. Tenemos la corazonada y la esperanza de que en breve tengamos un promotor que diga que quiere hacer el polígono y que cumpla los requisitos suficientes en cuanto a millones de euros de inversion y número de puestos de trabajo que solicita la Generalitat para que lo puedan nombrar Plan de Interés Autonómico". Según López, la corporación confía que este paso pueda darse "en breve", aunque "no podemos decir más, porque no tenemos información concreta al 100%". Pese a su pasado de esplendor industrial y a su tamaño, Canals sigue instalada en la anomalía de no contar con un polígono como tal. En ese sentido, para el concejal, el polígono del Corcot puede ser "un motor económico para el pueblo y una salvación".