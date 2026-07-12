Jorge Rodríguez: "Los municipalistas ya no hacemos gracia a los grandes partidos; empezamos a dar miedo"

El secretario general de Ens Uneix y coordinador autonómico de Unión Municipalista en la Comunitat Valenciana, Jorge Rodríguez, ha asegurado que el crecimiento del municipalismo ya no es indiferente para los grandes partidos. "Los municipalistas ya no hacemos gracia; empezamos a dar miedo", ha afirmado, defendiendo un proyecto que "sitúa a las personas por encima de las siglas" y reivindicando el derecho del municipalismo a competir "con la misma dignidad y probablemente muchas más ideas que cualquier otro partido".

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron en el marco del encuentro de final de curso político organizado por Ens Uneix y Unión Municipalista en El Palomar, una jornada que reunió a cerca de un centenar de alcaldes, alcaldesas, concejales, militantes y simpatizantes llegados de distintos puntos de la provincia de València. El encuentro contó con la participación del alcalde de Ontinyent y secretario general de Ens Uneix, Jorge Rodríguez; de la vicepresidenta primera de la Diputació de València y portavoz de Ens Uneix, Natalia Enguix; del presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García; del alcalde de El Palomar y secretario de Organización de Ens Uneix, Jordi Vila; así como de los alcaldes Toni González (Almussafes), Toño Carratalà (Alberic), Julián Sáez (Sueca), Iván Martínez (Benicolet) y Jaume Ferrer (Beniatjar); las alcaldesas Fani Mollà (Bufali) y Meme Espí (Benissoda); además de representantes de Atzeneta d'Albaida, así como militantes y simpatizantes de Aielo de Malferit.

Durante el encuentro, Rodríguez reivindicó la trayectoria de la Vall d'Albaida como "la cuna del municipalismo", destacando el papel desempeñado durante años por alcaldes y alcaldesas que han demostrado que es posible construir proyectos sólidos desde el ámbito local. En ese contexto, dio la bienvenida al alcalde de Almussafes, Toni González, asegurando que su incorporación al espacio municipalista responde a una forma de entender la política en la que las personas están por encima de las siglas. "Hay quien solo ve partidos y votos; nosotros vemos personas honestas implicadas con mejorar la vida de la gente", defendió.

Participantes del encuentro municipalista en el Palomar. / Levante-EMV

Más de 60 alcaldías en la Comunitat Valenciana

Por su parte, el presidente de Unión Municipalista y alcalde de Nules, David García, aseguró que el espacio municipalista atraviesa uno de sus mejores momentos y recordó que ya supera las 60 alcaldías en la Comunitat Valenciana. En este sentido, defendió que "cada vez tiene más fuerza", ya que son más los representantes públicos que apuestan por proyectos independientes frente a "las grandes siglas", a las que calificó de "espacios sectarios". Frente a ese modelo, reivindicó la libertad de los cargos municipales para "defender a su gente" y los intereses de sus municipios por encima de las directrices de los partidos tradicionales. Además, destacó que, en las últimas semanas, el municipalismo "ha sido noticia, pero por cosas de las que sentirse orgullosos", gracias a nuevas incorporaciones como la de Almussafes y al trabajo que se está desarrollando para impulsar candidaturas en municipios como Xàtiva y en otros territorios como la provincia de Alicante o Madrid.

García aseguró que "Ens Uneix es el espejo en el que debemos mirarnos", al considerar que el proyecto nacido en la Vall d'Albaida ha demostrado que el municipalismo puede influir en las instituciones sin renunciar a su esencia. En este sentido, destacó que la Diputació de València es "la única institución de la Comunitat Valenciana donde se siguen haciendo políticas pensando en la gente" y atribuyó ese trabajo al papel que desempeña la vicepresidenta primera de la corporación provincial, Natalia Enguix, junto al proyecto impulsado por Ens Uneix. "Gracias a Ens Uneix se siguen haciendo políticas de progreso pensando en la gente", afirmó, defendiendo este modelo como un referente para seguir ampliando el espacio municipalista.