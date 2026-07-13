Las áreas abiertas de contenedores siguen asumiendo una carga "muy superior a la prevista" en Ontinyent

Las áreas abiertas de contenedores que todavía existen en algunas zonas del diseminado residencial de Ontinyent continúan asumiendo "una carga muy superior a la prevista" cuando está a punto de cumplirse un mes de la implantación del nuevo sistema de recogida 'puerta a puerta' para todas las fracciones de residuos excepto el vidrio.

Según ha informado el área de Sostenibilidad del consistorio ontinyentí, además de las personas usuarias que les corresponde tirar la basura en estos espacios, los mismos también son utilizados "por personas que todavía no se han incorporado al sistema lleva a puerta, por algunas actividades que no cumplen las normas establecidas y por personas otros municipios que anteriormente depositaban los residuos en Ontinyent y que todavía no han adaptado sus hábitos".

Pese a ello, desde la corporación local defienden que las incidencias por la acumulación de residuos en estas áreas abiertas son "puntuales" y "no reflejan el funcionamiento general del servicio", sino "una situación transitoria que se reducirá a medida que avance la implantación del nuevo modelo".

Trabajos de limpieza en un área de contenedores abierta. / A.O.

El mensaje de aclaración publicado por el ayuntamiento a raíz de la difusión de imágenes de estos contenedores a rebosar de bolsas de deshechos hace hincapié en que en las áreas abiertas se practican dos vaciados diarios de los contenedores de la fracción resto (a las 6 horas y a primera hora de la tarde), mientras que los depósitos de envases se vacian a diario y los de papel y cartón también, excepto los domingos. Además, subrayan que la limpieza de todas las áreas "se realiza diariamente".

"Resultados muy satisfactorios"

En contraposición, desde el consistorio ontinyentí remarcan que las áreas de aportación cerradas del diseminado "están ofreciendo unos resultados muy satisfactorios". "Esto es posible, sobre todo, gracias a la implicación y el esfuerzo de las vecinas y los vecinos que hacen un uso responsable del servicio, respetan las normas y contribuyen a mantener estos espacios en buenas condiciones", incide el mensaje trasladado a la ciudadanía. En estos espacios, la frecuencia de vaciado es diario para las fracciones resto y textil sanitario, mientras que los contenedores de basura orgánica se vacian cinco veces a la semana, por los cuatro de los depósitos de envases y los tres de los contenedores de papel y cartón.

La publicación del área de Sostenibilidad termina agradeciendo "la colaboración de toda la ciudadanía, especialmente de las personas que cada día hacen un uso correcto del servicio. Su implicación es fundamental para continuar avanzando hacia una ciudad más limpia, más sostenible y con una gestión de los residuos cada vez más eficiente", zanjan.