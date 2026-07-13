La asociación vecinal del casco antiguo de Xàtiva lleva la tasa de recogida de la basura al Tribunal Superior de Justicia

La asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida de la basura para el ejercicio 2026.

La asociación ha decidido acudir a la vía judicial después de practicar una consulta previa a todos sus asociados y asociadas. El recurso se apoya en seis argumentos. Por un lado, el colectivo apunta al "marco jurídico de la potestad tarifaria local". En segundo lugar, consideran nula la ordenanza "por falta de publicación del informe técnico-económico y de su base metodológica" en la fase de información pública de la regulación fiscal.

La entidad vecinal, en el mismo sentido, ve "insuficiente" el material contenido en el informe técnico-económico que justifica la tasa, a tiempo que señala una supuesta "vulneración del principio de equivalencia y del mandato de pago por generación de basura".

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En quinto lugar, la asociación Casc Antic Digne i Viu pone el foco en la "falta de trazabilidad del coste y la incoherencia con el contrato", así como en la "igualdad y capacidad económica", al proporcionar la ordenanza fiscal un "tratamiento uniforme" a todas las viviendas con independencia de la basura que generen.