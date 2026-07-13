Los bomberos siguen trabajando por tercer día en la planta de reciclaje calcinada en Aielo de Malferit

Aunque las llamas en el complejo industrial ya han quedado extinguidas, los bomberos han continuado trabajando este lunes, por tercer día consecutivo, en la planta de reciclaje de Aielo de Malferit que el sábado por la tarde fue devorada por un espectacular incendio.

Este domingo, con la situación ya más positiva, pudo desmovilizarse parte del dispositivo. Dos dotaciones y dos unidades de mando del Consorcio se quedaron sobre el terreno para vigilar la evolución y garantizar la seguridad, junto con maquinaria pesada de la propia empresa, encargada de remover el altísimo volumen de material alcanzado por la combustión.

El incendio, iniciado en la campa exterior de la empresa Reciclajes Guerola, dedicada a la gestión de residuos y ubicada en el polígono Els Serrans, desató una gran columna de humo visible a muchos kilómetros de distancia que obligó a recomendar a la población más cercana que se quedara en casa y cerrara puertas y ventanas.

El aviso del fuego se produjo a las 17.48 horas del sábado. Las llamas, que progresaron muy rápidamente, acabaron afectando de manera generalizada al conjunto de las instalaciones y a una pequeña zona aledaña de vegetación, aunque los esfuerzos de los medios de extinción evitaron que se expandieran a otras naves.

Gran humareda en el incendio en una planta de reciclaje en Aielo de Malferit

El incendio movilizó un amplio dispositivo de extinción, con ocho dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva, Alzira, Ontinyent, Torrent y Vallada, junto con el sargento de Alzira, el jefe de sector y oficial del Consorcio Provincial y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.