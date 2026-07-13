Un corte de agua en Xàtiva por la conexión de las nuevas tuberías de Pintor Russinyol afecta a 15 calles y 3 polígonos

El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado que este martes 14 de julio se practicará un corte de suministro de agua potable en la red número 2 que se prolongará aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas.

La causa de esta interrupción del servicio es la conexión de nuevas tuberías en la calle Pintor Rusiñol, donde se está procediendo a la renovación de la red de distribución de agua potable con el objetivo de mejorar el servicio, reducir las pérdidas de agua e incrementar la fiabilidad de la red en este ámbito del casco antiguo.

El corte de suministro de este martes afectará a una quincena de calles y a los polígonos A, D y H de Xàtiva, así como a la urbanización Pla de la Mesquita, la Plaza España, el colegio de educación especial de este sector y a la partida El Pla. Entre las vías afectadas figuran la calle Portal del Lleó, la Avenida Selgas, la Avenida Pintor Juan Francés, la Avenida Barxeta y las calles Comare Ana Calabuig, Camí Lloc Nou de Fenollet, Cosmógrafo Ramirez, Canónigo Gonzalo Viñes, Poeta Chocomeli, Blai Bellver, Jaume Rubio, Mateu Pineda, Virrey Lluis Despuig, Doctor Blasco Soto y Bruno Lomas.

Sustitución integral de conducciones

El proyecto de renovación en Pintor Rusiñol ha conllevado la sustitución integral de las conducciones existentes, las cuales han presentado en los últimos años un elevado número de averías y fugas. Con esta intervención se reforzará la conectividad de la red mallada y se mejorará el rendimiento volumétrico del sector, minimizando el consumo no registrado.

Las obras han consistido principalmente en la instalación de nuevas tuberías de fundición dúctil, de diámetros 80 y 100 milímetros, así como en la renovación de todas las acometidas existentes y la incorporación de nuevas válvulas de sectorización. El trazado de las conducciones discurrirá tanto por la calzada como por las aceras, e incluirá la posterior reposición de los pavimentos afectados, tanto en zonas de tráfico rodado como en ámbitos peatonales.

El presupuesto total de la actuación ha ascendido a 80.077,64 euros.