Un edil del PP de Xàtiva insulta al tío del alcalde por unos versos satíricos sobre el "yonqui del dinero", Rus y el portavoz popular

El concejal del PP de Xàtiva Eduardo Llopis ha vuelto a enzarzarse públicamente con el tío del alcalde socialista y 'trellater' José Ramón Cerdà a raíz de una publicación en la que el 'versador' local ironizaba sobre el ingreso en prisión del 'yonqui del dinero' Marcos Benavent y dedicaba mordaces críticas al actual portavoz popular setabense, Marcos Sanchis.

"Ni versador, ni valent... simplement un miserable sense trellat", ha comentado Llopis en la publicación de Cerdà en Facebook, titulada "Marcos el desmemoriat". Los versos que han enfadado al regidor popular se hacían eco de unas imágenes de Rus y Sanchis difundidas por el PSPV de Xativa y comenzaban así: "El yonki empresonat / el Rus condemnat / I Marcos, el "preparat" / mentint i avergonyint al veïnat". El texto continuaba invocando los lazos pasados y la "bendición" de Rus al portavoz del PP.

"Que no te guste como versador me parece dentro de lo normal. Pero si por decir verdades me dices miserable... ¿Cómo llamámos a quien dice mentiras?", ha respondido José Ramón Cerdà al concejal popular, a quien no ha tardado en dedicar seguidamente otro de sus escritos en verso. "Per escriure veritats / em diuen “Miserable” / El que conta mentides a grapats, sense sentir-se culpable / Com no tenen arguments / utilitzen l'insult/ A falta de coneixement / trauen el seu verí ocult", apunta el texto. "Quan no hi ha raonament / tirar mà de l'ofensa / és propi de la gent / que ataca quan no té defensa / I promouen els insult/ els qui no aguanten veritats / Polítics incults / en la blasfèmia llicenciats", continúa.

Segundo encontronazo en dos meses

Otro comentario público que Llopis dedicó a Cerdà en clave de mofa ya despertó controversia en el mes de mayo. En una publicación sobre el llamamiento que hizo la asociación Amics de la Costera a la participación en el segundo encuentro de escritores que se celebró en Montesa, el concejal Eduardo Llopis comentó en tono irónico la fotografía que acompañaba a la información de la cadena Ser, captada en el anterior encuentro de hace un año en Xàtiva: "No veo en la foto al 'trellater'...", escribió, rematando la frase con el emoticono de una cara triste.

Comentario al que ha respondido el "trellater" Cerdà. / José Ramón Cerdà

Según aclaró posteriormente el propio José Ramón Cerdà en su perfil de Facebook, este no pudo participar en el primer encuentro de escritores de la Costera de 2025 porque se encontraba hospitalizado.

Cedà es versador de las fallas y autor conocido en Xàtiva por retratar la actualidad con sus rimas, publicadas a diario en las redes sociales y recopiladas en varios libros.