El equipo Electromur se proclama campeón de las 24 horas de fútbol sala de Canals

Canals ha vuelto a convertirse este fin de semana en uno de los grandes referentes del fútbol sala con la celebración de la nueva edición del torneo sénior de las 24 Horas de Fútbol Sala, una cita que ha reunido deporte, convivencia y espectáculo durante más de 24 horas ininterrumpidas de competición, ofreciendo fútbol sala en estado puro desde el primer partido hasta la gran final.

Un partido en las 24 horas de fútbol sala de Canals. / Grup de Recreació Esportiva 24 Hores Futbol Sala Canals

El torneo ha concluido con la victoria del equipo Electromur, que se impuso con autoridad por 7-1 a Toco y me voy en una final que puso el punto final a un intenso fin de semana de competición. Las dos semifinales también dejaron un gran nivel deportivo, con AF Design– TC Collection y Atlético Onda completando un cuadro final de máxima calidad. A nivel individual, el Balón de Oro del torneo recayó en el dorsal número 11 de Electromur, pieza clave en el camino del conjunto campeón y protagonista de una actuación destacada a lo largo de toda la competición.

Entrega del "balón de oro" al mejor jugador de las 24 horas de fútbol sala de Canals. / Grup de Recreació Esportiva 24 Hores de Futbol Sala Canals

Uno de los grandes éxitos de esta edición ha sido, sin duda, la participación. Un total de 20 equipos procedentes de diferentes puntos de España convirtieron Canals en un punto de encuentro del fútbol sala amateur de alto nivel, consolidando el torneo como una cita de referencia dentro del calendario estival.

Más allá del aspecto deportivo, la organización ha vuelto a apostar para ofrecer una experiencia diferencial tanto a los jugadores como al público asistente. El torneo ha contado con un amplio dispositivo de servicios que ha contribuido al buen desarrollo del acontecimiento, entre los que destacan fotografía deportiva profesional, servicio de quiromasaje, limpieza continua de los vestuarios, retransmisión en directo de los partidos, seguridad privada, así como una coordinación logística que ha permitido que las más de 24 horas de competición se desarrollaron con total normalidad, destacan los organizadores.

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Partido de las 24 horas de fútbol sala de Canals. / Grup de Recreació Esportiva 24 Hores de Futbol Sala Canals

Desde la organización han agradecido la "implicación de los equipos participantes, de los patrocinadores, de las instituciones colaboradoras, de los voluntarios y de todas las personas que han hecho posible una nueva edición de un torneo que continúa creciendo año tras año. El elevado nivel competitivo, la gran respuesta del público y el excelente ambiente vivido durante todo el fin de semana refuerzan el compromiso de continuar trabajando porque las 24 Horas de Fútbol Sala de Canals continúen siendo una cita imprescindible para los amantes de este deporte".