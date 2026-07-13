El espectáculo de zarzuela de "Les Arts Volants" reúne a 400 personas en Ontinyent
La programación de "Cultura de Barri" se retomará este viernes con el concierto de Rubén Simeó y la Agrupació Musical
El espectáculo de zarzuela de "Les Arts Volants" que recaló el pasado sábado en Ontinyent reunió a 400 personas. El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Ontinyent, Àlex Borrell, ha hecho un balance muy positivo del paso por la ciudad de "Les Arts Volants", el espectáculo itinerante impulsado por la Diputació de València y el Palau de les Arts Reina Sofía, que el sábado por la noche reunió cerca de 400 personas en la zona de aparcamiento de la Sala Gomis en una de las citas más destacadas de la programación estival de "Cultura de Barri".
Borrell destacaba que "estamos muy satisfechos de la respuesta de la ciudadanía ante una propuesta que llegaba por primera vez a Ontinyent y que ha demostrado que hay interés por disfrutar de espectáculos culturales de gran calidad también en los espacios públicos". El regidor señalaba que "la hora de representación se hizo corta, y esto es el mejor indicador del excelente nivel de los cantantes del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts y del magnífico trabajo al piano de Christian Arriaga. Ha sido una actuación que ha dejado un magnífico sabor de boca entre las personas asistentes".
El público llenó las 400 sillas habilitadas para seguir una representación que, durante una hora, transformó este espacio en un teatro al aire libre. "Notas de este verano son, zarzuelas en el camión" ofreció una propuesta inspirada en los sainetes valencianos de principios del siglo XX, combinando música, humor, ironía, danza y teatro. El regidor incidía igualmente en que iniciativas como esta "reflejan la apuesta del ayuntamiento por acercar la cultura a todos los barrios y ofrecer una programación diversa y de calidad durante los meses de verano, haciendo posible que propuestas que habitualmente se pueden ver en grandes escenarios llegan también a Ontinyent".
La programación de "Cultura de Barri" continuará este viernes 17 de julio con la cita central de la programación del Verano Musical 2026 también incluida en Cultura de Barri: El Teatro Echegaray acogerá a las 20:00 horas el concierto de la Banda Gran de la Agrupació Musical Ontinyent junto con el reconocido trompetista de proyección internacional Rubén Simeó. Este concierto será la única actuación de pago de todo el ciclo, con entradas generales a 10 euros y un precio reducido de 7 euros para las personas socias de la Agrupació Musical Ontinyent. Las localidades todavía se pueden adquirir en la sede de la entidad, situada en la avenida Sant Francesc número 24.
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