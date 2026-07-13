El Ontinyent 1931 CF mantiene los precios de la pasada temporada
El carné de General costará 60 euros y el de Tribuna 100 euros
El club pone en marcha la campaña de socios para la temporada 2026-2027
El Ontinyent 1931 CF ha presentado los detalles de la campaña de socios para la temporada 2026/2027. El conjunto ontinyentí inicia una temporada clave con muchos cambios que buscan devolver la ilusión en la afición blanquinegra, pero cómo se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de verano con los votos de los socios y socias, los precios se mantendrán respecto a la pasada temporada sin sufrir ninguna subida. El carné de General tendrá un precio de 60 euros, y el de Tribuna de 100 €.
Por otro lado, hay más tipos de carnés especiales. En la Tribuna marquesina, el precio es de 80 euros, mientras que el del palco será de 135 €. El abono General Joven valdrá 40 €, un carné destinado a los jóvenes de entre 16 y 18 años, nacidos entre el 30 de junio de 2009 y el 1 de julio de 2010.
Los aficionados del Ontinyent 1931 CF pueden hacer sus carnés a partir de este lunes en la página web ontinyent1931cf.com, y también en el estanco Pío XII. Además, a partir del jueves 16 de julio, se habilitarán las oficinas del Estadio El Clariano en horario de 18:30 horas a 20:30 horas. Esta primera semana tan solo se podrá ir el jueves, mientras que a partir de la próxima las oficinas estarán abiertas martes y jueves.
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