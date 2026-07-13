Delito de odio
Piden 1 año de prisión y una multa al hombre que colgó una bandera franquista y arrancó los emblemas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Albaida
La Fiscalía atribuye al acusado un delito de odio y otro de daños, aunque le aplica el atenuante de embriaguez y drogadicción tras dirigirse al colectivo LGTBIQ+ con expresiones humillantes como “maricones de mierda” o “gais cabrones"
Un hombre se enfrenta a una pena de un año de prisión y a una multa de 3.240 euros por colgar una bandera con el emblema franquista y arrancar otros dos estandartes del colectivo LGTBIQ+ del balcón del Ayuntamiento de Albaida. El juicio ha sido señalado para este martes 14 julio en la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia.
Los hechos se remontan a la noche del 1 de julio de 2023, cuando el acusado trepó por la ventana del consistorio y colocó la bandera con el Águila de San Juan en los mástiles donde cuelgan las banderas oficiales de Europa, España y Comunitat Valenciana. A continuación, acudió a las dependencias de la Policía Local -situadas a pocos metros de distancia- donde les dijo a los agentes que no pararía hasta retirar las banderas LGTBI, que se habían colocado en la localidad en conmemoración del Orgullo.
Según dejaron constancia los policías, el hombre se dirigió a dicho colectivo con expresiones humillantes como “maricones de mierda” o “gais cabrones”. Horas después, el hombre se descolgó por una de las ventanas del edificio consistorial para arrancar las dos banderas arcoiris, hecho que dañó las sujeciones de las mismas.
La Fiscalía atribuye al encausado un delito de odio y otro de daños, aunque, en su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público pide aplicarle la atenuante de embriaguez y drogadicción.
Como contó hace tres años Levante-EMV, vídeo que circuló por redes sociales cazó al acusado retirando las banderas LGTBIQ+. Junto a la grabación, de 15 segundos, se compartió también una fotografía previa a esta acción, en la que se apreciaba la instalación de una bandera española franquista (con el Águila de San Juan) en los mástiles donde cuelgan las banderas oficiales de Europa, España y Comunitat Valenciana.
Dos hechos delictivos
El autor de los hechos -ocurridos la noche del sábado al domingo- fue identificado por la Policía Local y se le abrieron diligencias ante lo que podría ser un delito de odio, por retirar las banderas, y también una posible infracción administrativa dentro de la conocida como "ley mordaza", por desobediencia a la autoridad.
La Policía Local ya advirtió inicialmente la intención de esta persona, que primero colgó el símbolo franquista, por lo que sobre las 22:45 horas fue reprendida por su actitud y alertada de la ilegalidad de sus intenciones. Cabe apuntar que el retén policial de Albaida está junto al edificio consistorial.
Posteriormente, sobre las 2:00 de la madrugada y aprovechando que los agentes acudieron a un servicio, el identificado acabó trepando por las rejas hasta el balcón del Ayuntamiento para retirar las banderas LGTBIQA+. Fueron unos vecinos los que dieron la voz de alarma.
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