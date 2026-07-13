El polideportivo de Ontinyent se adapta a las exigencias de las competiciones con un nuevo alumbrado eficiente

El Ayuntamiento de Ontinyent va a desplegar una renovación integral del alumbrado de la pista de atletismo del Polideportivo Municipal con fondos de la Diputación de València. La actuación permitirá modernizar la instalación, mejorar las condiciones para la práctica deportiva, incrementar la comodidad de los usuarios y reducir de manera significativa el consumo energético.

El proyecto, que acaba de salir a licitación pública, cuenta con un presupuesto de 262.296,93 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, una vez sea adjudicado. La inversión será financiada a través del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputación de València y dará respuesta a una demanda de los clubes y deportistas que utilizan habitualmente esta instalación.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha puesto el foco en que “Ontinyent está exprimiendo al máximo el Pla Obert d'Inversions con 2,8 millones de euros. Hemos destinado casi 300.000 euros a zonas infantiles, 2,2 millones de euros a la remodelación de la plaza de la Concepció, y ahora añadimos esta actuación que supera los 260.000 euros. Esto también es una prueba de lo que queríamos hacer con el Pla Obert, y era que sobre todo los alcaldes y alcaldesas tuvieron fondos para poder invertir en sus pueblos, pero especialmente en inversiones como esta, en una zona deportiva que va a beneficiar a toda la ciudadanía”.

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, ha destacado que la actuación "supone dar respuesta a una reforma largamente esperada y muy demandada por los atletas y clubes que utilizan la pista de atletismo". Gandia ha asegurado que "gracias a la apuesta inversora de la Diputación de València y, especialmente, al impulso de la vicepresidenta Natàlia Enguix, Ontinyent vuelve a conseguir una inversión muy importante para continuar mejorando sus instalaciones deportivas".

El proyecto contempla la sustitución del actual sistema de iluminación, basado en proyectores de descarga, por una nueva instalación formada por 61 proyectores con tecnología LED, distribuidos entre las seis torres existentes y la zona de video-finish. Esta renovación permitirá disponer de una iluminación mucho más uniforme y eficiente, adaptada tanto a los entrenamientos como la celebración de competiciones deportivas. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la importante reducción del consumo energético. La potencia instalada pasará de los cerca de 100 kW actuales a los 60,30 kW, lo cual supone una disminución de aproximadamente el 40% respecto a la situación actual, superando incluso el objetivo inicial previsto del 35%.

Sistema inteligente de control

La nueva infraestructura incorporará también un sistema inteligente de control que permitirá regular la intensidad lumínica en función de las necesidades de cada actividad, optimizando todavía más el consumo energético, evitando trabajar siempre en la máxima potencia. Además de la renovación de los proyectores, el proyecto incluye una adecuación integral de la instalación eléctrica, con la renovación de líneas, cuadros de mando y protecciones, así como la revisión de los elementos estructurales de apoyo de las torres de iluminación. Igualmente, las obras contemplan la mejora de la iluminación en varias zonas peatonales del perímetro de la pista.

El regidor ha incidido en que "la sustitución de los antiguos proyectores por tecnología LED cambiará completamente la iluminación de la pista, reduciendo cerca de un 40% el consumo energético y ofreciendo unas condiciones lumínicas muy superiores". En este sentido, ha subrayado que "la nueva instalación cumplirá los requisitos necesarios para poder acoger competiciones oficiales de mayor nivel y permitirá ampliar notablemente las posibilidades de uso de la pista durante los meses de invierno o en horarios vespertinos, cuando disminuye la luz natural".

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La licitación permanecerá abierta hasta el próximo 30 de julio y, una vez adjudicadas las obras, la nueva iluminación se espera que esté completamente operativa antes de final de año.