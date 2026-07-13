Rescatan a un joven de 17 años tras sufrir una caída en el cerro del Puig de Xàtiva
La evacuación en helicóptero se produjo cuando ya anochecía, pasadas las 21 horas de este domingo
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Un joven de 17 años tuvo que ser rescatado en helicóptero este domingo cuando ya anochecía tras sufrir una caída y lesionarse en plena montaña del Puig de Xàtiva.
El aviso al 112 se produjo en torno a las 21.12 horas y movilizó un dispositivo integrado por el Grupo de Rescate en Altura (Gera) y el helicóptero MV6-R del Consorcio Provincial de Bomberos.
Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Guardia Civil. El joven, que presentaba diferentes contusiones, fue evacuado por vía aérea hasta la helisuperfície ubicada en la localidad de Alzira para su posterior transferencia en ambulancia al Hospital La Ribera de Alzira.
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