La Unión Musical Santa Cecilia de Enguera reúne a más de 300 personas en un exitoso concierto

La música fue la gran protagonista en Enguera el pasado 11 de julio, cuando la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera recibió a la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán (Murcia), en un concierto que puso el broche final al intercambio musical entre ambas sociedades. El evento congregó a más de 300 personas en la plaza de la Casa de la Cultura, una magnífica respuesta del público que demuestra el interés que despiertan este tipo de iniciativas culturales y el compromiso de la ciudadanía con la música.

Concierto de las bandas de Enguera y Abarán en la localidad de la Canal. / Unión Musical Santa Cecilia de Enguera.

Sobre el escenario, más de 70 músicos de la UMSE ofrecieron un concierto de gran nivel, poniendo de manifiesto el importante trabajo que realiza la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera para promover y acercar la cultura musical a toda la localidad, destacan desde la sociedad musical enguerina.

Las dos bandas estuvieron dirigidas por Francisco José Ríos-López, quien condujo un repertorio que fue recibido con numerosos aplausos por parte del público, culminando una velada marcada por la calidad musical, la convivencia y el intercambio entre ambas agrupaciones.

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Desde la Unión Musical Santa Cecilia de Enguera se valora muy positivamente el resultado de este encuentro, que ha supuesto un "rotundo éxito" tanto por la asistencia como por el ambiente vivido, reforzando los lazos de amistad entre Enguera y Abarán y confirmando, una vez más, el papel de la música como elemento de unión y dinamización cultural.