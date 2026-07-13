Xàtiva impulsa varias acciones de dinamización para fomentar el consumo en el comercio local

El Ayuntamiento de Xàtiva ha diseñado una campaña de apoyo al comercio local con el objetivo de incentivar las ventas en los establecimientos del municipio. Esta campaña, para la que se ha diseñado una imagen específica con el eslogan “Xàtiva, Pròxim amb Ànima”, consiste en el desarrollo y ejecución de varias acciones dinamizadoras, que se van a llevar a cabo en el entorno de las calles comerciales del centro urbano. Éstas incluyen el reparto de cheques-regalo por valor de 10 euros y 20 euros para consumir en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña, así como diferentes regalos promocionales.

La primera de estas acciones es informativa, con la visita a cargo de dos informadoras a los comercios explicándoles la campaña e invitándoles a su adhesión. Para ello, han repartido carteles que los establecimientos han de colocar en un lugar visible para que la ciudadanía que consiga los cheques regalo pueda identificar con facilidad dónde puede consumirlos.

Asimismo, esta misma semana, en concreto el 17 de julio, en la calle Porta Sant Francesc, en horario de 9.30 a 13.30 horas, va a tener lugar la acción denominada “pecera de aire”, en la que los participantes deben competir en parejas para hacerse con el mayor número de bolas. El ganador de cada una de las partidas conseguirá un cheque-regalo que podrá canjear sin compra mínima en cualquiera de los establecimientos comerciales que se sumen a la campaña.

Para septiembre está prevista una nueva acción con motivo de ‘La vuelta al cole', un periodo en el que de nuevo se pretende incentivar el consumo local frente a las compras online, en esta ocasión con una dinámica de una ruleta con regalos directos e igualmente reparto de vales descuento a través de un rasca-rasca virtual.

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Los agentes dinamizadores de esta campaña impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva también explicarán a los participantes las ventajas de apoyar al comercio de su municipio, como el impulso de la economía local, puesto que "una parte significativamente mayor del dinero gastado en negocios locales se queda y se reinvierte en la comunidad, el trato más cercano, amable y adaptado a sus necesidades, el fortalecimiento del tejido social, la promoción de un consumo consciente, la revitalización de los barrios o la reducción de la huella de carbono", destacan desde el consistorio.