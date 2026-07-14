El ATG Madrid se proclama campeón del III Memorial Rubén Pla de fútbol sala cadete de Canals

El III Memorial Rubén Pla, disputado este sábado 11 de julio a Canals, volvió a convertirse en una gran fiesta del fútbol sala base, reuniendo algunos de los mejores equipos cadetes procedentes de diferentes comunidades autónomas de España. El torneo, que año tras año continúa consolidándose como una cita de referencia, destacó por su elevado nivel competitivo, la deportividad mostrada sobre la pista y el excelente ambiente vivido durante toda la jornada. El conjunto madrileño ATG-Madrid se proclamó campeón después de imponerse por 6-3 al Nueva Elda FS, campeón de la edición anterior, en una final vibrante y de una gran calidad futbolística.

III Memorial Rubén Pla de fútbol sala cadete de Canals. / Grup de Recreació Esportiva 24 Hores de Futbol Sala Canals

Las semifinales también contaron con un gran cartel, con la presencia de Leyendas Futsal, desplazado desde Caudete (Albacete), y del Birrareal, conjunto cadete de Ontinyent, que completaron un torneo de gran nivel.

Más allá de los resultados deportivos, el Memorial volvió a destacar por los valores que representa. Durante toda la competición se respiró un magnífico ambiente de respeto, camaradería y fair play entre todos los equipos participantes, técnicos, aficiones y organización. Las gradas del Pabellón Ricardo Tormo presentaron una gran entrada, con centenares de familiares y aficionados que apoyaron a los jóvenes futbolistas y contribuyeron a crear una atmósfera excepcional.

III Memorial Rubén Pla de fútbol sala cadete de Canals. / Grup de Recreació Esportiva 24 Hores de Futbol Sala Canals

La organización volvió a apostar por ofrecer un acontecimiento de máxima calidad, poniendo a disposición de los participantes servicios como fotografía deportiva profesional, retransmisión en streaming de la mano de Nobru Sports en YouTube, seguro médico con cobertura ilimitada durante todo el torneo, limpieza continua de los vestuarios, servicio de seguridad privada y una cuidada logística para que equipos y acompañantes pudieran disfrutar de una experiencia a la altura del prestigio que ha adquirido el Memorial. Además, destacó la colaboración de Sumemos Muchas Manos por los Niños Enfermos, una asociación que contribuye en la investigación del cáncer infantil y que estuvo presente durante todo el torneo.

Entrega del trofeo al mejor jugador del torneo de fútbol sala cadete de Canals. / Grup de Recreació Esportiva 24 Hores de Futbol Sala Canals

El componente emocional volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada. Al tratarse de un torneo creado en homenaje a Rubén Pla, la competición se inició con un emotivo acto inaugural en que se guardó un minuto de silencio en su recuerdo, un momento cargado de respeto y sentimiento compartido por todos los presentes. La conclusión también estuvo marcada por la emoción. Evaristo Pla, padre de Rubén, fue el encargado de entregar uno de los galardones más especiales del torneo: el Balón de Oro, que reconoce el mejor jugador de la competición. El premio recayó en el jugador número 7 del ATG-Madrid, protagonista de un torneo extraordinario y pieza clave en la consecución del título por parte del conjunto madrileño.

Noticias relacionadas

Con esta tercera edición, el Memorial Rubén Pla continúa creciendo tanto en participación como en nivel deportivo, consolidándose como una competición de referencia del fútbol sala base y, sobre todo, como un homenaje permanente a la memoria de Rubén, transmitiendo los valores del deporte, el respeto y la convivencia que siempre caracterizan este torneo.