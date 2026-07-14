Benigànim dejará entrar gratis a la piscina este miércoles y Xàtiva amplía el horario por la ola de calor

La llegada de una nueva ola de calor a partir de este miércoles 15 de julio ha conducido a los municipios a adoptar medidas extraordinarias para combatir en la medida de lo posible las temperaturas extremas previstas, que pueden llegar a los 42 ºC.

El Ayuntamiento de Benigànim ha informado de que este miércoles la entrada a la piscina municipal será gratuita, hasta completar el aforo. Desde el consistorio defienden esta medida "preventiva" para "ayudar a proteger la salud del vecindario ante la ola de calor", a tiempo que recuerdan la importancia de "mantenerse muy hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de más calor".

El Ayuntamiento de Xàtiva también ha establecido un protocolo de actuación a partir de mañana, cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta naranja por calor intenso en la zona. Como ya se hizo la semana pasada, entre las medidas adoptadas figura la ampliación del horario de apertura de las piscinas municipales, que permanecerán abiertas hasta las 22 horas para facilitar un espacio de respiración térmica en la población, junto con la suspensión temporal de todas las actividades dirigidas en la piscina, así como de las sesiones de gimnasia acuática para evitar esfuerzos físicos en las horas de mayor exposición solar.

Atención humanitaria

Por otro lado, se ha reforzado el dispositivo de atención humanitaria para las personas sin hogar o en situación de riesgo social severo. Para este miércoles se ha previsto la apertura del punto social situado en la calle Engai, que funcionará como centro de acogida de urgencia climatológica. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración ciudadana para avisar de manera inmediata a la Policía Local en caso de detectar cualquier persona desprotegida en la calle mediante los teléfonos habilitados de contacto.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Bicorp ha vuelto a decretar el cierre temporal del Parking del Benefetal, así como la restricción de acceso al Río Fraile y de circulación tanto de vehículos como de personas por las pistas forestales y senderos del municipio, desde mañana miércoles 15 y hasta el jueves 16, como consecuencia de la Resolución emitida por la Agencia de Seguridad y respuestas a las Emergencias y la Conselleria de Medio Ambiente con motivo de la Alerta por altas temperaturas y riesgo elevado de Incendios Forestales.