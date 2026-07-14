Compromís denuncia la pasividad del gobierno del PP ante la pérdida de oportunidades de l'Alcúdia de Crespins

Compromís per l'Alcúdia de Crespins lamenta que la localidad de la Costera "vuelva a quedarse sin el impulso que necesitan las políticas de ocupación y de prevención de incendios forestales por la falta de iniciativa y de capacidad de gestión del equipo de gobierno del Partido Popular".

La nueva convocatoria del programa Emerge 2026 de Labora destina millones de euros a la contratación de personas desocupadas para trabajos de prevención de incendios forestales. Sin embargo, desde Compromís consideran que "el ayuntamiento no puede limitarse a esperar las resoluciones administrativas, sino que tiene que trabajar desde el primer día para garantizar que l'Alcúdia de Crespins obtenga la máxima financiación posible". Desde la formación valencianista que lidera Pepe Garrigós señalan que "mientras otros municipios próximos preparan sus proyectos y defienden sus intereses, el gobierno local del PP continúa instalado en la improvisación, sin una estrategia clara para captar recursos externos que permitan crear ocupación y mejorar la protección de nuestro entorno natural". "Cada euro que el ayuntamiento deja de conseguir supone menos oportunidades laborales para las personas desocupadas del municipio, menos inversiones en la limpieza y mantenimiento de las zonas forestales y una menor capacidad de prevención frente al riesgo de incendios".

Compromís per l'Alcúdia de Crespins exige al alcalde Javier Sicluna que explique públicamente qué gestiones ha realizado para asegurar la mejor financiación posible dentro de esta convocatoria, qué proyecto piensa presentar y qué previsión de contratación existe para l'Alcúdia de Crespins. "Los vecinos y vecinas merecen un ayuntamiento que pelee por cada subvención y por cada oportunidad de ocupación, no un gobierno conformista que acepta perder recursos sin dar explicaciones".

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Desde Compromís afirman que "continuaremos fiscalizando la gestión del ejecutivo municipal y defendiendo que l'Alcúdia de Crespins no vuelva a quedar relegada por la falta de trabajo y de planificación del Partido Popular".