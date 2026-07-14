La denuncia por no pagar la zona azul se triplica en Ontinyent y ya cuesta lo mismo que en Xàtiva

De 20 a 60 euros. La nueva ordenanza municipal de Movilidad que acaba de entrar en vigor en Ontinyent endurece de forma significativa la penalización que se impondrá a aquellos conductores que, o bien por olvido o bien conscientemente, aparcan sus vehículos en la zona azul sin abonar el correspondiente tique de estacionamiento.

Según estipula la normativa, la ausencia de billete o del pago por medio telemático sin ser residente ni persona con movilidad reducida con tarjeta de estacionamiento será sancionada con una multa de 60 euros -el triple que antes de la ordenanza-, un castigo económico que en la capital comarcal más cercana, Xàtiva, viene aplicándose desde el año 2020, cuando se aprobó rebajar la cuantía un 25%.

El mismo importe de 60 euros tendrán que satisfacer aquellos conductores de Ontinyent que usen de manera inadecuada el tique de la ORA, así como quienes utilicen el distitivo de residente para un vehículo distinto del autorizado o quienes falseen el billete o el distintivo de residente. En cambio, si a uno se le olvida renovar su tique de estacionamiento y se excede del tiempo abonado en zona azul, la sanción será de 30 euros, cuando hasta ahora era de 20 euros. Una denuncia en todo caso evitable si el infractor paga la tarifa de anulación en el transcurso de una hora desde que le ponen la multa en el parabrisas del coche.

Toda sanción podrá verse rebajada hasta en un 50% siempre y cuando el denunciado haga efectivo su abono de forma anticipada en el plazo estipulado.

Además, la regulación incrementa las tarifas del estacionamiento regulado y restringe a dos horas el tiempo máximo que un vehículo puede permanecer aparcado en zona azul en un punto. Una vez transcurrido ese plazo, no podrá volver a estacionar en la misma calle.

Sanciones de 750 a 3.000 euros

Con carácter general, la ordenanza de movilidad ontinyentina contempla sanciones de hasta 3.000 euros en el caso de las muy graves (atendiendo a la intensidad de la perturbación ocasionada y su persistencia en el tiempo), de 751 a 1.500 euros en lo que respecta a las infracciones graves y de hasta 750 euros para las faltas leves.

Dentro de esta última gradación menor se incluyen comportamientos como la instalación de señales sin permiso, el estacionamiento de vehículos durante más de 72 horas en el mismo lugar de la vía pública para su venta, alquiler o cualquier otro negocio jurídico, así como su publicidad o el incumplimiento de la obligación de disponer de autorización municipal para la puesta en circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de cualquier característica de más de dos ruedas destinados a actividades económicas de tipo turístico o de ocio.

Dentro del capítulo de las infracciones graves se tipifican actitudes como la señalización de espacios no amparados por una autorización administrativa, los actos de deterioro de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos instalados en las vías o espacios públicos, el mantenimiento durante más de tres meses de las circunstancias que dieron lugar a la imposición de una sanción leve o la reincidencia en la comisión en el plazo de un año de al menos dos infracciones leves declaradas firmes por la vía administrativa.

Por último, se catalogan como infracciones muy graves las anteriores conductas cuando son especialmente reiteradas, junto con aquellas circunstancias que afecten de manera grave a la seguridad de los viandantes, del tránsito en general o al normal funcionamiento de un servicio público o que comporten un especial riesgo, peligro o gravedad.

La normativa municipal actualizada recoge otro tipo de infracciones (también graduadas por su gravedad) específicamente relacionadas con el uso de bicicletas, vehículos de movilidad personal, patinetes, monopatines, motos, camiones o ciclomotores. La falta de permiso de un camión para circular por zonas de tránsito restringido se considerará una infracción leve sancionada con 80 euros. La falta de señalización o la señalización excesiva, defectuosa o irregular de los vados dará pie a una infracción grave castigada con 200 euros.