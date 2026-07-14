Las escuelas municipales de Xàtiva encaran el ecuador del verano con más de 440 participantes

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, y el concejal de Deportes, Vicent Lluch, han visitado esta mañana las escuelas de verano municipales que se desarrollan en el Polideportivo Les Pereres y en el CEIP Gozalbes Vera, con el objetivo de conocer de primera mano el desarrollo de las actividades y compartir un rato con los niños y niñas y los equipos de monitores.

Durante la visita, los representantes municipales han podido comprobar el buen funcionamiento de los programas de verano y el ambiente de convivencia, aprendizaje y diversión que se vive en ambos espacios.

La Escuela Deportiva de Verano de Les Pereres, que comenzó el pasado 29 de junio y finalizará el 24 de julio, cuenta este año con 250 participantes, mientras que la Escuela de Verano del CEIP Gozalbes Vera, que se prolongará hasta el 7 de agosto, reúne a 136 niños y niñas. Además, el primer Campus Joven municipal, que se desarrolla en el JOC hasta el 31 de julio, cuenta con 56 participantes repartidos entre las diferentes semanas.

Abanico de actividades

En conjunto, las diferentes escuelas y campus de verano municipales ofrecen actividades educativas, deportivas y lúdicas a más de 440 niños, niñas y jóvenes, además de representar una herramienta fundamental para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el período de vacaciones escolares. Esta oferta permite a las familias disponer de un recurso educativo y de ocio de calidad mientras sus hijos e hijas disfrutan de un verano activo, seguro y enriquecedor, adaptado a las diferentes edades y necesidades.