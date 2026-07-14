Llanera de Ranes mejorará el polígono con una ayuda de 180.000 euros de la Diputació de València

Llanera de Ranes mejorará el polígono industrial de la localidad con ayuda de la Diputació de València. El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha recibido este martes al alcalde de Llanera de Ranes, Antonio Vicente Lluch, con el objetivo de abordar los diferentes proyectos de inversión llevados a cabo en la localidad con la ayuda de la institución provincial. Lluch ha querido agradecer de manera especial la subvención de más de 180.000 euros que va a conceder la corporación, a través del área de Carreteras, al ayuntamiento para mejorar el polígono industrial de Llanera de Ranes. “Estamos muy agradecidos a la Diputació por esta nueva ayuda que para nosotros era muy necesaria, ya que el estado actual tanto de las calzadas como de la red de agua del polígono es muy deficiente, y estaba afectando a la actividad de las empresas que tenemos allí ubicadas, y que son fundamentales para el desarrollo del municipio”, ha declarado el alcalde. Por su parte, Vicent Mompó ha manifestado que “la Diputació siempre va a estar al lado de nuestros pueblos, especialmente de los más pequeños, y lo demostramos con ayudas como esta que otorgamos a Llanera de Ranes, un apoyo fundamental para asegurar su desarrollo económico”.

La red de agua del polígono industrial, en el que se ubican actualmente una veintena de empresas, presenta numerosas fugas que reducen la eficiencia hídrica de la red general, y contribuye a deteriorar el firme de las carreteras de la zona, ya que humedece el terreno que subyace bajo las calzadas, y estas acaban deformándose y colapsando por el tránsito de vehículos pesados, generando problemas de accesibilidad y de seguridad vial.

Las obras servirán para arreglar el funcionamiento de la red y restaurar las calzadas, además de renovar el firme de hormigón en amplias zonas de estacionamiento. “Con la inversión proyectada mejoraremos la eficiencia hídrica y la circulación por el polígono industrial”, afirma Lluch. Se trata de una segunda fase en la modernización del polígono, después de que recientemente se hayan acometido inversiones dirigidas a la dotación de infraestructuras con las que se han mejorado los viales, las zonas verdes, la red de hidrantes y la señalización.

Otros proyectos

Durante el encuentro, Mompó y Lluch también han podido repasar los proyectos puestos en marcha o planeados por el Ayuntamiento de Llanera de Ranes con la financiación del Pla Obert que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix. Entre ellos destacan la renovación del alumbrado público en una gran parte del municipio, para lo cual se han destinado 50.000 euros, así como las mejoras en el ciclo integral del agua, como es la renovación de la tubería de agua potable del cementerio municipal.

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Además, el alcalde ha anticipado que uno de los próximos proyectos que será financiado con dinero de la Diputació es el de la construcción de un nuevo polideportivo, cuyo presupuesto se estima en 500.000 euros. La localidad de Llanera de Ranes tiene asignados un total de 883.000 euros, 92.000 más que en la legislatura anterior.