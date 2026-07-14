La maleza se desborda en la Costa del Castell de Xàtiva en plena época de incendios

Una fuente de agua apenas visible por la invasión de altos hierbajos descontrolados que la envuelven, bancos en los que resulta imposible sentarse, papeleras inaccesibles, un foco de luz colonizado por las plantas silvestres, una rama caída y seca desde hace tiempo y un tramo de paseo intransitable. La Costa del Castell de Xàtiva, uno de los espacios protegidos más emblemáticos y diferenciadores de la ciudad, está pidiendo a gritos una actuación de limpieza y desbroce urgente.

En plena temporada alta turística, mientras se suceden las olas de calor, los termómetros se disparan y crecen tanto el riesgo de incendios como el número de visitantes, los caminantes que a diario enfilan la subida hacia el castillo setabense se encuentran con un panorama alejado de lo que se demanda para un enclave tan singular como este, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Las imágenes captadas este lunes en la zona del primer tramo de la montañosa subida desde el núcleo urbano -entre la torre de la muralla y las inmediaciones del Bellveret- muestran la abundancia de maleza en una amplia extensión de terreno a ambos lados de la carretera del castillo, con bancales y cunetas que ofrecen una imagen de cierto abandono. En julio del año pasado, la misma área presentaba una situación mucho más despejada, como puede observarse con un rápido vistazo en Google Maps.

Maleza junto a la carretera de subida al castillo. / Perales Iborra

Las copiosas precipitaciones de la primavera en toda la Comunitat Valenciana han estimulado el crecimiento explosivo de la vegetación. El calor adelantado e intenso de los últimos meses, por otra parte, ha situado los índices de sequedad del suelo y la vegetación en niveles equivalentes al periodo de máximo riesgo.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva defienden que la corporación local ha procedido a desplegar tareas de limpieza y desbroce en la parte de la Costa del Castell que le corresponde, en la zona ubicada frente a la ermita de Sant Feliu, el camino existente en este punto y el entorno del palacio islámico. El consistorio setabense se ha puesto en contacto con las brigadas forestales de la Diputación de Valenciana para que se encarguen de la limpieza de los terrenos cuya titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana. Fuentes municipales precisan que esta petición sigue a la espera de respuesta. Otras fuentes consultadas en el órgano provincial remarcan que la intervención está pendiente de ejecutarse.

Otro espacio que presenta un gran nivel de abandono y de vegetación descontrolada en Xàtiva es el Calvari Alt, perteneciente a la Iglesia. Los cipreses muertos permacen sin retirar desde hace mucho tiempo y la maleza también es abundante.

Un mes de junio seco y cálido

Según el último resumen meteorológico mensual difundido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este lunes, Xàtiva registró en junio la tercera temperatura más alta de la Comunitat Valenciana, concretamente el día 23 en el que se alcanzaron los 39.2 ºC, solo superada por los registros contabilizados el día 2 de junio en Orihuela y Novelda, donde se alcanzaron los 39.4 °C.

Una rama caída y seca en las inmediaciones del Bellveret, llenas de hierbas. / Perales Iborra

En la capital de la Costera, la temperatura media durante el mes de junio de 2026 se incrementó en 1.6 ºC respecto al promedio de referencia climática, computado entre 1991 y 2000. En cambio, en la misma ciudad se registró un déficit de precipitaciones del 96%, puesto que apenas se recogieron 0.8 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual es que se recojan 22.1 l/m2 en este mes, según el balance histórico.

En Ontinyent, la temperatura media en junio fue de 24.7 ºC, el equivalente a un incremento de 1,8 grados respecto a la media habitual. En la capital de la Vall d'Albaida también se registró un déficit de lluvias del 89% respecto al promedio que se toma como referencia, según los datos de Aemet.