Ontinyent completa la implantación del nuevo modelo externalizado del servicio de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Ontinyent ha completado esta semana la implantación del nuevo modelo externalizado del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) de dependencia, después de que este lunes se iniciara con total normalidad la prestación del servicio mediante el nuevo contrato adjudicado por concurso público. Con esta puesta en marcha culmina un proceso iniciado con la aprobación del nuevo pliego de condiciones, que permite modernizar y reforzar un servicio destinado a favorecer la autonomía personal y la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual.

El servicio pasa así a prestarse íntegramente de manera indirecta, después de la adjudicación de los dos lotes correspondientes a las zonas Centro y Sant Rafel/Disseminat a la Asociación de Enfermos Crónicos de Ontinyent, entidad que presentó la mejor oferta en el procedimiento de licitación. En la actualidad, el Servicio de Ayuda a domicilio de dependencia presta atención a un total de 64 personas usuarias de la ciudad.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha destacado que "con la entrada en funcionamiento de este nuevo modelo damos un paso muy importante en la consolidación de un servicio de ayuda a domicilio más moderno, más profesionalizado y con una capacidad de respuesta muy superior. Nuestro objetivo es ofrecer una atención cada vez más personalizada, adaptada a las necesidades de cada persona y que contribuya a mejorar su calidad de vida dentro de su hogar".

La nueva organización incorpora un refuerzo de los recursos humanos destinados al servicio, con la incorporación de un terapeuta ocupacional a jornada completa y dos personas coordinadoras, una por cada una de las zonas de atención. Esta estructura permite una mejor coordinación de los equipos, una atención más personalizada y una adaptación más precisa a las necesidades de cada persona usuaria.

Además, el contrato incorpora varias mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria que amplían las prestaciones disponibles. Entre estas destacan un servicio de atención psicológica; un servicio de medidas de apoyo orientado a mejorar la calidad de vida de las personas en su día a día al domicilio; así como la posibilidad de realizar limpiezas de choque como medida extraordinaria en aquellos casos en que sea necesario.

La regidora recordaba que este refuerzo del servicio ha ido acompañado también de un importante incremento de los recursos municipales destinados a su prestación. En este sentido, el presupuesto municipal de 2026 contempla una inversión de 1.270.000 euros para el Servicio de Ayuda a domicilio, un aumento del 233% respecto al ejercicio anterior. Según explicaba Paula Soler, "este incremento nos permite ampliar horas de servicio, profesionalizarlo, adaptarlo a cada realidad y llegar a más personas que necesitan una atención continuada. Invertir en el SAD es apostar por la autonomía personal y por garantizar la estancia en el hogar de cada persona el mayor tiempo posible".

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El nuevo modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio fue aprobado por el Pleno municipal con el objetivo de potenciar la eficiencia y la atención especializada, incorporando importantes mejoras organizativas y asistenciales. Entre ellas destaca el compromiso de cubrir las bajas del personal en un plazo máximo de 48 horas, una reducción muy significativa respecto a los plazos que se registraban anteriormente, así como la incorporación de perfiles profesionales especializados y la posibilidad de ofrecer servicios complementarios orientados a una atención integral.