Ontinyent dignifica uno de los accesos a Sant Rafel con 850.000 euros de la diputación para reurbanizar el entorno del mirador

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a concurso las obras de renovación de las infraestructuras hidráulicas y reurbanización del entorno del mirador de Sant Rafel, una actuación que cuenta con una inversión de 850.000 euros financiada por la Diputación de València. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de agosto a las 23:59 horas, mientras que el plazo de ejecución previsto para las obras será de seis meses.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix, ha recordado que esta actuación forma parte del conjunto de inversiones que la corporación provincial está impulsando en Ontinyent durante la actual legislatura. "La publicación de la licitación supone un nuevo paso para que los 850.000 euros aprobados por la Diputación se transformen en una mejora real para la ciudadanía. La colaboración institucional está permitiendo que Ontinyent ejecute proyectos estratégicos que difícilmente podrían asumirse únicamente con recursos municipales", ha enfatizado.

Enguix ha incidido igualmente en que "esta obra no solo renovará unas infraestructuras esenciales que habían quedado obsoletas por el paso del tiempo, sino que contribuirá a dignificar uno de los accesos al barrio de San Rafel y a poner en valor uno de sus espacios más representativos, mejorando tanto la calidad de vida del vecindario como la imagen urbana de la ciudad".

La actuación se centrará en las calles Joan Belda Pastor, García Ortiz y Llop de Bailó, donde se procederá a la renovación integral de unas infraestructuras básicas que presentan un elevado grado de antigüedad. En concreto, se sustituirán las actuales conducciones de agua potable, formadas por cañerías de fibrocemento y polietileno con más de cuarenta años de servicio, por nuevas conducciones adaptadas a la normativa vigente en materia de abastecimiento de agua para el consumo humano. Igualmente, se renovará la red de saneamiento y se ejecutará una reurbanización completa del ámbito, con nuevos pavimentos, mejoras en la accesibilidad, renovación del alumbrado público y otras actuaciones destinadas a modernizar el espacio urbano.

Transformar un espacio urbano

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha destacado que "con esta licitación damos un paso definitivo para que una actuación muy esperada por el vecindario se convierta en una realidad. No hablamos solo de sustituir unas cañerías obsoletas, sino de aprovechar la obra para transformar completamente un espacio urbano, mejorando la calidad de los servicios, la accesibilidad, la seguridad y la imagen de un entorno tan emblemático como el del mirador de Sant Rafel".

Borrell ha recordado que el proyecto incorpora aportaciones realizadas por el propio vecindario durante la reunión mantenida meses atrás en el barrio, en la cual también participó el ingeniero municipal de obras públicas. "Desde el primer momento hemos querido que esta intervención respondiera a las necesidades reales de las personas que viven en la zona. Escuchar el vecindario nos ha permitido enriquecer el proyecto y ofrecer una actuación más completa y adaptada a la realidad del barrio", señalaba.

Hay que recordar que esta actuación fue aprobada este año por la Diputación de València mediante una subvención nominativa de 850.000 euros, dentro del pacto de gobierno de la institución provincial. La intervención responde a la necesidad urgente de renovar unas conducciones muy antiguas, construidas con materiales que ya no responden a los estándares actuales, al mismo tiempo que permitirá modernizar completamente la urbanización de las calles Joan Belda Pastor, García Ortiz y Lop de Bailó.