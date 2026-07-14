Un oro y tres platas para el Natació Xàtiva en el Campeonato de España Alevín

El Club Natació Xàtiva se alzó con cuatro medallas en el XII Campeonato de España de Natación Alevín, celebrado del 9 al 12 de julio en la piscina municipal cubierta del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. En la competición nacional participaron 584 nadadores pertenecientes a 208 clubes de la Real Federación Española de Natación, entre ellos cuatro deportistas del Club Natació Xàtiva, que consiguieron una medalla de oro y tres de plata. Lara Martí se proclamó campeona de España tras conseguir el oro en la prueba de los 50 metros espalda. Ian Chust se colgó tres platas, en las pruebas de los 50, 100 y 200 metros espalda. Además de Lara e Ian, por el CN Xàtiva también compitieron Mario Sendra y Lucas Revert.

Nadadores del CN Xàtiva con las medallas conseguidas en una competición celebrada el pasado fin de semana. / Club Natació Xàtiva

En la primera jornada los nadadores de Xàtiva lograron los ya buenos resultados. Ian Chust compitió en los 100 metros espalda clasificándose para la final con un tiempo de 1’03”50, además con este registro establece un nuevo récord autonómico. También en el parcial de lo primeros 50 m estableció un nuevo récord autonómico con 29”77. En la final fue medalla de plata y subcampeón de España. Lara Martí, en los 50 m libres, logró un puesto para final con 29”61, quedando en la final en la cuarta posición con un crono de 29”05. En los 100 metros braza, Lucas Revert entró en la final con un tiempo de 1’14”44, quedando en la final en la quinta posición. Mario Sendra compitió en los 800 metros libres quedando en la clasificación final en el puesto 22 con un registro de 10’33”56.

En la segunda jornada Lara Martí compitió en los 100 m libres y logró una plaza para la final con un tiempo de 1’03”60. En la final quedó en la sexta posición con 1’03”37. Lucas Revert compitió en los 50 m braza consiguiendo un puesto para la final con un crono de 33”65. En la final quedó en la cuarta con 33”56. Mario Sendra en los 200 m libres, quedó en el puesto 27 con un tiempo de 2’26”09.

En la tercera jornada, Lara Martí participó en los 200 m libres y logró entrar en la final con un tiempo de 2’23”30, quedando finalmente cuarta con 2’19”00. En los 200 metros espalda, Ian Chust se clasificó para la final con 2’20”00, logrando en la final la medalla de plata y el subcampeonato de España.

En la cuarta y última jornada, Lara Martí se clasificó para la final de 50 m espalda con un tiempo de 32”59. En la final logró la medalla de oro y el campeonato de España con un crono de 32”25, estableciendo un nuevo récord autonómico. Ian Chust, en los 50 m espalda, se clasificó para la final con un tiempo de 29”73, en la final logró la medalla de plata y el subcampeonato de España. Además estableció un . Lucas Revert, en los 200 m braza se clasificó para la final con un tiempo de 2‘40”71, en la final quedó en la quinta posición. Mario Sendra compitió en los 400 m libres, quedando en el puesto 27. En la clasificación por clubes el equipo masculino quedó en el puesto 23 y el femenino en el puesto 29.

Nadadores del CN Xàtiva en una competición celebrada el pasado fin de semana. / Club Natació Xàtiva

Liga Pre-benjamín

Por otra parte, el Club Natació Xàtiva también disputó el pasado sábado la final de Relevos Pre-benjamín, de los XLIV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, celebrada en la piscina municipal de Canals. La competición reunió a 345 nadadores de 18 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).

Por el club setabense participaron Alberto Beltrán (pre-benjamín de 2018); Indira Matamoros, Stefania A. Ivan y Lucas Belda (pre-benjamines de 2017). En la categoría benjamín de 2015 compitieron Erik Cosme, Ariadna Terol, Sara Satorre y Julia Cambra; en la benjamín de 2016, Chiara Gasco, Emma Riquelme, Emma Lockyer, Mateu Sanjuán y Alae Mrouji.

Los benjamines y prebenjamines de Xàtiva compitieron en las pruebas de relevos mixtos de 4X50 m libres, 4X50 m braza, 4X50 m mariposa y 4X50 m espalda. Los prebenjamines del 2018 compitieron en pruebas de 50 metros mariposa y 50 m libres. Los de 2017 lo hicieron en las pruebas de 100 m estilos y 100 m libres, mientras que los benjamines del 2015 y del 2016 participaron en las pruebas de 100 m estilos y 100 m libres. Ambas categorías compitieron también en las pruebas de relevos de 4X50 m libres y 4X50 m estilos. Los nadadores de Xàtiva mostraron la excelente progresión técnica alcanzada en la presente temporada con una mejora en sus registros tanto personales como por equipos.

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Jornada Liga Fedi-CV

Por último, el Club Natació Xàtiva también participó el pasado sábado en la cuarta jornada FEDI-CV de Natación Adaptada. Por el club setabense tomaron parte los nadadores Xavier Benet, David Enguix y Nicolás Solves, que participaron en diversas pruebas individuales.