El PP de Xàtiva ve "falta de limpieza y mantenimiento" en la zona de la Bola y el ayuntamiento responde que los trabajos son "habituales y continuos"

El Partido Popular de Xàtiva ha visitado la zona de la Bola "atendiendo la petición de varios vecinos", que se habían puesto en contacto con el grupo municipal popular para trasladarle "los problemas de limpieza, mantenimiento y conservación que afectan al barrio".

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, acompañado por miembros de su equipo, ha recorrido la zona junto a los residentes para "conocer de primera mano sus quejas y comprobar sobre el terreno el estado de los espacios públicos".

“Los vecinos nos pidieron que viniéramos, que escucháramos sus problemas y que viéramos personalmente la situación en la que se encuentra la zona. Esa es nuestra obligación como oposición: estar en la calle, escuchar y dar voz a quienes no están encontrando respuesta por parte del Ayuntamiento”, ha señalado Sanchis.

Durante la visita, los vecinos han trasladado al PP sus quejas por la acumulación de suciedad, la falta de mantenimiento periódico y el deterioro general de distintos espacios del barrio. "Una situación que resulta especialmente evidente en las zonas verdes, donde denuncian falta de poda, desbroce y cuidado de la vegetación", aseguran.

Desde el Partido Popular han señalado que existen "parterres descuidados, vegetación seca, maleza, restos de poda y espacios ajardinados que presentan una imagen de abandono". Los vecinos también alertan de que esta falta de mantenimiento se prolonga en el tiempo y empeora durante los meses de mayor calor.

“Las zonas verdes no pueden limitarse a existir sobre el plano. Necesitan cuidado, riego, poda, limpieza y un mantenimiento continuo. Lo que estamos viendo en la Bola es el resultado de la falta de planificación y de la ausencia de una atención constante por parte del gobierno municipal”, ha afirmado el portavoz popular.

Sanchis ha defendido que el Ayuntamiento "debe reforzar el mantenimiento de los jardines y espacios verdes, no solo por una cuestión estética, sino también por seguridad, salubridad y calidad de vida para los vecinos".

“Un barrio cuidado transmite seguridad, bienestar y respeto por quienes viven en él. Por el contrario, cuando se permite que se acumulen la suciedad, la maleza y el deterioro, los vecinos sienten que el Ayuntamiento los ha olvidado”, ha añadido.

El PP ha pedido al gobierno formado por PSOE y Xàtiva Unida "una actuación urgente en la zona", que incluya una limpieza integral, el desbroce de los espacios afectados, la poda y recuperación de las zonas verdes y el establecimiento de un calendario periódico de mantenimiento.

Los populares también han pedido "que el Ayuntamiento escuche a los residentes y establezca mecanismos de seguimiento para evitar que las actuaciones se produzcan únicamente después de las denuncias vecinales". “No debería ser necesario que los vecinos tengan que llamar a la oposición o hacer públicas sus quejas para que el Ayuntamiento cumpla con sus responsabilidades. La limpieza y el mantenimiento deben realizarse de forma periódica y planificada en todos los barrios de Xàtiva”, ha mantenido Sanchis.

Mecanismos de seguimiento

Por su parte, desde la Concejalía de Limpieza y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Xàtiva han querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de la zona de la Bola, porque "se trata de un barrio donde los servicios municipales trabajan de manera habitual y continuada".

El consistorio recalca que, en cuanto a Parques y Jardines, la única incidencia recibida recientemente a través de la plataforma Línea Verde corresponde al parque contiguo al centro escolar, "y fue atendida de manera inmediata por la brigada municipal". "No consta ninguna otra incidencia en esta zona. Además, todas las zonas verdes del barrio forman parte del mantenimiento ordinario que realiza la brigada de Parques y Jardines", añaden desde la corporación local.

Respecto a la poda del arbolado, recuerdan que en 2024 se ejecutó con la brigada municipal, mientras que este año, 2025, se ha llevado a cabo a través del contrato de poda del arbolado viario.

En materia de limpieza, tampoco consta ninguna incidencia reciente registrada ni por Línea Verde ni por el Registro de Entrada del Ayuntamiento. "El barrio dispone de barrido manual diario, los parques infantiles se limpian de manera periódica y el servicio de baldeo se presta de forma rotatoria, dentro de la planificación establecida para todo el municipio".

"Continuaremos trabajando con la misma planificación y criterios técnicos que hasta ahora, atendiendo todas las incidencias que se comunican por los canales oficiales y manteniendo los servicios de limpieza y conservación de las zonas verdes de manera continuada en todos los barrios de Xàtiva", concluyen desde el Ayuntamiento de Xàtiva.