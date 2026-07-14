El PSPV de l'Alcúdia de Crespins pide al alcalde que reclame a la Generalitat los 30.000 euros recortados al polígono
Los socialistas presentan una moción para exigir que el Consell mantenga el 100% de la ayuda del Ivace y propone que, si no rectifica, la Diputació de València habilite una línea extraordinaria para los 80 municipios afectados
La Generalitat Valenciana ha comunicado al Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins una reducción aproximada del 15% en la ayuda concedida por el Ivace (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) para las obras de mejora del polígono industrial El Canari. La decisión llega cuando el proyecto ya había sido ejecutado, obligando al ayuntamiento a asumir un coste imprevisto de 30.455,85 euros con recursos municipales. El recorte no afecta únicamente a l'Alcúdia de Crespins. Hasta 80 municipios valencianos se encuentran en la misma situación después de haber planificado sus inversiones con el compromiso de una financiación del 100% por parte de la Generalitat.
Ante esta situación, el PSPV de l'Alcúdia de Crespins ha presentado una moción para exigir que la Generalitat rectifique y mantenga íntegramente la financiación comprometida. Asimismo, propone que, si el Consell no revierte este recorte, la Diputació de València habilite una línea extraordinaria de ayudas para compensar a los municipios afectados.
El portavoz socialista, Roberto Granero, ha querido trasladar un mensaje de unidad institucional al alcalde. No obstante, ha sido contundente con la actuación de la Generalitat y ha asegurado que: "No es aceptable cambiar las reglas del juego cuando los ayuntamientos ya han hecho su trabajo. Lo firmado con nuestro pueblo debe cumplirse." Granero ha lamentado que sea ahora cuando la Generalitat modifique las condiciones de una ayuda sobre la que los ayuntamientos planificaron inversiones. "Quien incumple no es l'Alcúdia de Crespins; quien incumple es la Generalitat", ha afirmado. Por ello, ha pedido al alcalde que lidere una reclamación firme ante la Generalitat. "L'Alcúdia de Crespins merece representantes que, cuando están en juego los intereses del municipio, sepan poner a nuestro pueblo por encima de cualquier interés partidista", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
- Empiezan las obras de la pasarela que unirá los dos márgenes del río cerca de su desembocadura
- Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por 'adoctrinamiento
- Aviso naranja por calor extremo en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de que los termómetros alcanzarán los 42ºC en una semana crítica
- El presidente de Avamet, ante la jueza de la dana: 'Las previsiones meteorológicas eran como las de la pantanada de Tous
- Hallado muerto el vecino de Aldaia desaparecido
- Muere ahogado un hombre en el Xúquer en Sumacàrcer