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El PSPV de l'Alcúdia de Crespins pide al alcalde que reclame a la Generalitat los 30.000 euros recortados al polígono

Los socialistas presentan una moción para exigir que el Consell mantenga el 100% de la ayuda del Ivace y propone que, si no rectifica, la Diputació de València habilite una línea extraordinaria para los 80 municipios afectados

El portavoz del PSPV de l'Alcúdia de Crespins, Roberto Granero.

El portavoz del PSPV de l'Alcúdia de Crespins, Roberto Granero. / PSPV l'Alcúdia de Crespins

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Redacción Levante-EMV

L'Alcúdia de Crespins

La Generalitat Valenciana ha comunicado al Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins una reducción aproximada del 15% en la ayuda concedida por el Ivace (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial) para las obras de mejora del polígono industrial El Canari. La decisión llega cuando el proyecto ya había sido ejecutado, obligando al ayuntamiento a asumir un coste imprevisto de 30.455,85 euros con recursos municipales. El recorte no afecta únicamente a l'Alcúdia de Crespins. Hasta 80 municipios valencianos se encuentran en la misma situación después de haber planificado sus inversiones con el compromiso de una financiación del 100% por parte de la Generalitat.

Polígono industrial El Canari de l'Alcúdia de Crespins.

Polígono industrial El Canari de l'Alcúdia de Crespins. / PSPV l'Alcúdia de Crespins

Ante esta situación, el PSPV de l'Alcúdia de Crespins ha presentado una moción para exigir que la Generalitat rectifique y mantenga íntegramente la financiación comprometida. Asimismo, propone que, si el Consell no revierte este recorte, la Diputació de València habilite una línea extraordinaria de ayudas para compensar a los municipios afectados.

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El portavoz socialista, Roberto Granero, ha querido trasladar un mensaje de unidad institucional al alcalde. No obstante, ha sido contundente con la actuación de la Generalitat y ha asegurado que: "No es aceptable cambiar las reglas del juego cuando los ayuntamientos ya han hecho su trabajo. Lo firmado con nuestro pueblo debe cumplirse." Granero ha lamentado que sea ahora cuando la Generalitat modifique las condiciones de una ayuda sobre la que los ayuntamientos planificaron inversiones. "Quien incumple no es l'Alcúdia de Crespins; quien incumple es la Generalitat", ha afirmado. Por ello, ha pedido al alcalde que lidere una reclamación firme ante la Generalitat. "L'Alcúdia de Crespins merece representantes que, cuando están en juego los intereses del municipio, sepan poner a nuestro pueblo por encima de cualquier interés partidista", ha concluido.

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