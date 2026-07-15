Bocairent renueva 4,5 kilómetros de red de agua potable y reduce un 20% las pérdidas

Egevasa, la empresa del ciclo integral del agua de la Diputació de València, ha colaborado con el Ayuntamiento de Bocairent en la renovación de 4.460 metros de la red municipal de abastecimiento de agua potable en distintos puntos del término municipal. El objetivo de la actuación, con una inversión de 338.000 euros, es reducir un 20% las pérdidas y mejorar el control y el funcionamiento hidráulico del sistema. En palabras de la vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de Egevasa, “estos trabajos demuestran la importancia del agua como servicio básico que debe prestarse con la máxima calidad”.

Nuevas tuberías instaladas en la red de agua de Bocairent. / Diputació de València

Los trabajos se han desarrollado en dos zonas: una situada en los diseminados localizados al sudeste de la CV-81 y del casco urbano, por el Camí de la Vía; y otra en el entorno de la calle Bajada de la Canaleta. La empresa de la Diputació encargada del ciclo integral del agua ha ayudado a Bocairent desde la fase inicial de la actuación, especialmente en los trabajos necesarios para solicitar y obtener la financiación que ha permitido ejecutar el proyecto. La inversión se enmarca en la línea de ayudas convocada por la Generalitat para la mejora del abastecimiento y la reducción de pérdidas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Tras la concesión de la subvención, Egevasa ha continuado prestando asesoramiento técnico al ayuntamiento y ha asumido las labores de dirección y control de la obra, ejecutada por la constructora Elecnor. El seguimiento ha permitido supervisar la correcta ejecución de los trabajos y comprobar que las nuevas tuberías y elementos de regulación y control se instalan de acuerdo con los parámetros técnicos y de calidad establecidos. Las nuevas infraestructuras pasarán posteriormente a formar parte de la red gestionada por Egevasa en las comarcas valencianas.

La vicepresidenta de la Diputació y responsable de Egevasa, Natàlia Enguix. / Diputació de València

Dos áreas de actuación

En la primera área de actuación, los trabajos se han centrado en el propio Camí de la Via, la partida de l’Horta dels Alborets, el Camí de Sant Antoni, caminos de las zonas de l’Horta Maset del Sego y l’Horta Carrasques, distintos viales de la partida dels Alborets y el Camí dels Alborets desde su intersección con el Camí de la Via. En esta zona se han renovado los tramos que concentran la mayor parte de las averías registradas en los últimos años. Las conducciones existentes han sido sustituidas por nuevas tuberías de PVC orientado de 90 milímetros de diámetro y de polietileno de alta densidad (PEAD) de 63 milímetros en tramos de menor diámetro.

La intervención ha permitido, además, avanzar en la sectorización de la red, lo que supone dividir la población en sectores que permiten conocer el uso del agua y posibles fugas. Para ello se han instalado dos nuevos contadores con sistema de telelectura: uno en el Camí dels Alborets, en la intersección con el Camí de la Via, y otro en el Camí de Sant Antoni, en su intersección con el Camí dels Alborets. La incorporación de los equipos permitirá reducir el tamaño de los sectores hidráulicos y disponer de información más precisa sobre los caudales. De este modo, será posible identificar con mayor rapidez consumos anómalos, acotar la posible existencia de fugas y agilizar su localización y reparación.

En el segundo ámbito de actuación, localizado en la zona de la calle Bajada de la Canaleta, los trabajos se han desarrollado desde la intersección de la calle Pío XII con Joan Beneyto Bernácer, por la calle Agres y la propia Bajada de la Canaleta, y se bifurcaron por los dos ramales que abastecen las calles situadas al norte, en el entorno de la avenida Pío XII. En este sector se ha renovado el contador sectorial y las válvulas existentes en la intersección de Pío XII con Joan Beneyto Bernácer. Además, se ha instalado una válvula reductora de presión, una medida destinada a mejorar las condiciones de funcionamiento de la red y reducir la presión del conjunto del sector. El control de la presión constituye uno de los elementos clave de la actuación, ya que permitirá disminuir el estrés al que están sometidas las conducciones y reducir fugas y roturas. La tubería existente ha sido sustituida por una nueva conducción de PVC orientado de 110 milímetros de diámetro, con un mejor comportamiento frente a las roturas.

La renovación ha permitido actuar sobre algunos de los tramos con mayor historial de averías, mejorar el conocimiento del comportamiento hidráulico de la red y reforzar la capacidad de detección y respuesta ante futuras fugas. Según las estimaciones técnicas realizadas, la intervención ha permitido reducir las pérdidas de agua en más de un 20% y evitar que se pierdan alrededor de 42.000 metros cúbicos al año.

Joan de Joanes y Sant Agustí

La intervención se suma a las ya realizadas en la Plaça Joan de Joanes y la calle Sant Agustí, que permitieron la reurbanización de estas zonas. Egevasa llevó a cabo la renovación de toda la infraestructura hidráulica existente en estas calles, con una inversión de 47.500 euros que se financió a través de la tarifa de inversiones existente en el municipio. Con la actuación se consiguió renovar 230 metros de antiguas tuberías de fibrocemento, sustituirlas por otras de PVC orientado, de diámetro comprendido entre 160 y 90 mm, y renovar 32 acometidas domiciliarias.

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Adicionalmente, se contempla actuar en la zona de la Avenida España, también en Bocairent, para resolver los problemas que se generan en la red de saneamiento cuando entra en carga durante episodios de intensas lluvias. Además, se modificarán y renovarán las conexiones de cuatro de las fincas existentes en dicha avenida. Las mejoras también se financian a través de la tarifa de inversiones existente.