La celebración por el triunfo de España en Ontinyent termina con aficionados en la nueva fuente del Peixcauret pese a los avisos de sanciones

Cerca de un millar de personas se concentraron este martes por la noche en el parque Ausiàs March de Ontinyent para vibrar con el partido de semifinales del Mundial frente a Francia a través de la pantalla gigante instalada por el ayuntamiento. Los dos goles de la selección española desataron la euforia de los aficionados, que los celebraron entre abrazos, gritos y saltos.

Las celebraciones por el implacable triunfo se desplazaron más tarde hasta la reformada Plaça de la Concepció, donde un grupo de personas se acercaron a la recién estrenada fuente del Peixcauret para festejar la victoria al estilo Cibeles. Hubo quien no dudó incluso en meterse en el agua y ponerse a salpicar al resto en medio del júbilo, a pesar de los avisos lanzados desde la administración local de que este tipo de actitudes se pueden penalizar con sanciones de hasta 1.200 euros.

A la figura del Peixcauret, además, le colocaron una bandera de España en la caña de pescar. A la vista de los vídeos que se han difundido por redes sociales, fuentes del área de Policía Local del ayuntamiento han confirmado este diario que va a investigarse la identidad de quien haya podido cometer infracciones para tramitar la correspondiente multa. Desde el ayuntamiento ya dejaron claro que no querían que la fuente se convirtiera "en una nueva Cibeles".

En el último fin de semana del mes de junio, se hicieron virales las imágenes de unos menores refrescándose en plena noche en la plaça de la Concepció entre botellas de sangría. El consistorio abrió una investigación para identificarlos.

Figura emblemática

La instalación de la réplica de la figura del "Peixcauret", uno de los elementos más simbólicos de la millonaria reforma integral de la Plaza de la Concepción, culminó a mediados de junio. La figura ha recuperado su emplazamiento original, después de décadas alejada de este espacio, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales elementos identificativos de la emblemática plaza.

La escultura del "Peixcauret", que representa un niño pescador y que durante buena parte del siglo XX coronó la fuente de la Plaza de la Concepción, forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de ontinyentins y ontinyentines. La pieza original, conservada por el consistorio y expuesta en diferentes ocasiones al Museo Arqueológico de Ontinyent y la Vall d'Albaida (MAOVA), continúa preservada como patrimonio municipal, mientras que la réplica instalada permite devolver este icono al lugar para el cual fue concebida.