David Castelló dirigirá la Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida en las temporadas 2026 y 2027

La Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida ya tiene nueva batuta para los próximos dos años. El ontinyentí David Castelló ha sido lo elegido para liderar este ambicioso proyecto musical y pedagógico durante el bienio 2026-2027. La decisión se ha tomado después de un proceso de selección muy competitivo que ha contado con 7 candidaturas de directores de la comarca, una cifra que desde la Junta Comarcal de la FSMCV valoran de manera muy positiva: "La alta participación y el excelente nivel de las propuestas presentadas demuestran la gran salud y el talento que tenemos en la dirección de banda en la Vall d'Albaida".

David Castelló dirigiendo una agrupación musical. / Levante-EMV

La Banda Jove Comarcal estará integrada por 50 plazas reservadas para alumnos de grado profesional y superior. Se trata de jóvenes que, en su gran mayoría, tienen el objetivo de dedicarse profesionalmente a la música en un futuro próximo. La importancia de este proyecto comarcal radica en el hecho que ofrece una oportunidad única a sus integrantes. Al tratarse de una formación con una plantilla compensada y de nivel avanzado, permite trabajar un repertorio de alta exigencia técnica y artística. Esta es una realidad de la cual muchos de estos músicos no pueden disfrutar en su día a día, puesto que forman parte de bandas locales más pequeñas donde el repertorio se tiene que adaptar a otras circunstancias, destacan desde la banda.

El nuevo director de la Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida, David Castelló. / Levante-EMV

Además del impulso académico y artístico, la Banda Jove Comarcal persigue un objetivo social y humano indispensable: crear un espacio de convivencia donde los jóvenes puedan compartir experiencias, hacer pueblo y estrechar lazos con otros compañeros que comparten sus mismas inquietudes y pasión por la música.

Gira de conciertos de verano

El trabajo intensivo de ensayo de estas semanas culminará a finales de julio con una gira de conciertos que llevará la mejor música de banda a diferentes puntos de la comarca. El miércoles 29 de julio a las 19:30 horas ofrecerán un recital en el Auditori José María Bru de Agullent; el viernes 31 de julio actuarán a las 19:30 horas en els Jardins del Palau de Benissuera; y el mismo viernes, a las 23 horas, ofrecerán un concierto en la Plaça Major de Alfarrasí.

Noticias relacionadas

Desde la Junta Comarcal de la FSMCV se invita a todos los vecinos y vecinas de la comarca a asistir a estos conciertos gratuitos para "apoyar el talento de nuestros jóvenes músicos y disfrutar del gran espectáculo que David Castelló y la plantilla de la Banda Jove han preparado para esta edición".