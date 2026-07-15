La industria coge impulso en la Canal y la Costera al facturar 115 millones de euros más en un año

La industria alza el vuelo en la Costera y la Canal de Navarrés y en 2024 la cifra de negocios aumentó en las dos comarcas, tras un 2023 de descensos. La Canal es el territorio con mayor crecimiento industrial y el segundo sector económico generó 100 millones más que el año anterior. La comarca cerró el 2024 con 215,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 87,2% en un año y permite a la Canal ganar peso industrial en el conjunto de la Comunitat Valenciana, elevando del 0,1 al 0,3% el negocio generado en el total del ámbito autonómico, según el último balance sobre las magnitudes de la industria en la Comunitat Valenciana publicado por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE).

El polígono industrial de Enguera en una imagen reciente. / PERALES IBORRA

La cifra de negocio industrial también sube en la Costera, en 13,1 millones de euros en un año y en 2024 la actividad generada se incrementó hasta los 467,1 millones de euros (+2,9%). En la Vall d’Albaida, por contra, la cifra de negocio se reduce en 101.966.000 euros (-4,6%) y en 2024 la industria generó 2.101, 7 millones de euros, manteniéndose por encima de los 2.000 millones por cuarto año consecutivo. Además, la Vall sigue siendo la comarca industrial hegemónica en el conjunto de los tres territorios. El sector de la industria sigue siendo un motor económico en esta comarca, con localidades punteras en el sector industrial, sobre todo textil, como Ontinyent, Bocairent, l’Olleria y Albaida, entre otras. La Costera y la Vall d’Albaida mantienen el peso industrial en el conjunto autonómico. Esta última comarca genera un 2,8% del total de la Comunitat Valenciana y la Costera un 0,6%.

El incremento de la cifra de negocios también se traslada a los sueldos y salarios del personal que trabaja en este sector y el aumento es generalizado en los tres territorios. En la Canal, aumenta de los 17.896.000 euros a los 29.596.000 euros en un año, una subida del 65,3% en 2024. En la Costera, los sueldos se elevaron a los 76.466.000 euros en 2024, casi 3 millones más que un año antes, lo que supone un incremento del 4% en un año. En la Vall, los sueldos generados fueron de 283.591.000 euros, un 6,6% más que en 2023, cuando se situaron en 265.850.000 euros. Los trabajadores del sector industrial también han aumentado en un año, alcanzando los 15.211 ocupados en el conjunto de los tres territorios. La Vall d’Albaida es la comarca con mayor número de trabajadores y trabajadoras en este sector industrial, con 10.831 personas ocupadas en la industria en 2024, 201 más que el año anterior. En la Canal de Navarrés, el personal empleado en la industria vuelve a sobrepasar el millar, después de tres años consecutivos por debajo de los 800 y en 2024 creció hasta las 1.202 personas empleadas en el sector, 439 más que un año antes. La cifra de 2024, además, supera los 1.007 trabajadores de 2020, año en el que se alcanzó la mayor cifra de operarios industriales. Por contra, en la Costera desciende ligeramente el número de personas trabajando en la industria, con 3.178 operarios, 16 menos que un año antes.

Instalaciones de una importante fábrica de la Canal de Navarrés, comarca que registra el mayor incremento. / PERALES IBORRA

Peso autonómico

La industria tiene un peso económico importante en las comarcas, especialmente en la Vall d’Albaida, aunque los tres territorios están lejos de las comarcas que más contribuyen económicamente en este sector en el conjunto de la Comunitat Valenciana. La Vall representa un 2,8% del total generado en la Comunitat Valenciana, mientras que la Costera y la Canal no llegan al 1%. La primera aporta un 0,6% y la segunda, que registra un importante aumento respecto al año anterior, aporta un 0,3%. En 2023 era del 0,1%. Las comarcas con mayor facturación industrial son la Plana Alta, con un 14,9%; l’Horta Sud, con un 9,8%; la Ribera Baixa, un 9% y l’Horta Nord, con un 7,6%. Por contra, entre los territorios que “contribuyen” menos que la Costera, la Canal y la Vall se encuentran Els Ports, con un 0,1% sobre el total de la cifra de negocios en el conjunto de la Comunitat Valenciana; l’Alt Maestrat, también con 0,1%; el Rincón de Ademuz, con 0,2% o Los Serranos, con 0,1%. La Marina Baixa y la Marina Alta, con 0,5% y 0,7%, respectivamente, generan una facturación similar a la de la Costera y la Canal, mientras que la Vega Baja, con 2,7%, se sitúa junto a la Vall.

En cuanto a la distribución del personal ocupado sobre el total de la Comunitat Valenciana, en la Vall d’Albaida se registra el mayor porcentaje de los tres territorios, con un 3,7% del personal ocupado en el sector sobre el conjunto autonómico; en la Costera representa el 1,1% y en la Canal el 0,4%. En los sueldos y salarios, la Vall concentra el 3,3% del total autonómico; la Costera, el 0,9% y la Canal el 0,3%.

Ayudas a asociaciones empresariales

Dos importantes asociaciones empresariales de la Vall: la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida, Coeval; y Ateval Vall d’Albaida (la Asociación de Empresarios Textiles de la comarca) acaban de recibir una ayuda del Consell para desarrollar su actividad. El gobierno autonómico ha concedido ayudas por valor de 2,6 millones de euros a 41 asociaciones empresariales de la Comunitat Valenciana para transformar el tejido industrial, entre ellas las dos de la Vall d’Albaida. Ateval recibe una subvención de 49.742 euros y Coeval ha percibido una ayuda de 45.182 euros.