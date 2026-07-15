La oferta de alquileres se triplica en Ontinyent por la demanda universitaria con gangas para estudiantes a partir de 450 euros (y alguna infravivienda)

La oferta de viviendas de alquiler se ha multiplicado por tres en Ontinyent con la llegada del mes de julio. En los principales portales inmobiliarios podían identificarse este martes hasta 33 anuncios de pisos completos en régimen de alquiler, una cifra muy notable si se tiene en cuenta que, durante la mayor parte del año, apenas suelen contabilizarse en la capital de la Vall d'Albaida una media de 11 o 12 residencias inscritas en las grandes plataformas de comercialización de activos inmobiliarios.

La explicación de este súbito incremento es estacional y radica principalmente en la finalización del curso en el campus universitario de la Universitat de València, que ha dejado vacíos no pocos pisos que buscan nuevos inquilinos en la ciudad. De hecho, la gran mayoría de las nuevas viviendas en el mercado no se ofertan como alquileres de larga estancia, sino acotados al arrendamiento de temporada, enfocados explícitamente a estudiantes y profesorado del campus, bastante a menudo con carácter exclusivo. En muchos casos, los anunciantes son los propios propietarios, no intermediarios. También hay disponibles 60 habitaciones sueltas en inmuebles compartidos por estudiantes que cuestan entre 160 y 330 euros al mes.

En "stock" hay pisos enteros a partir de 450 euros al mes, un precio significativamente por debajo del rango habitual. Por este importe puede encontrarse una vivienda de tres habitaciones con 87 metros cuadrados en una segunda planta -no especialmente moderno, eso sí- en el barrio de Sant Rafel, amueblado y equipado con "todo lo necesario". "Se encuentra disponible para alquiler de temporada y se adapta perfectamente a las necesidades de estudiantes, aquellos realizando prácticas o para estancias ocasionales", advierte la inmobiliaria en el anuncio. "Esta vivienda combina a la perfección la privacidad con la comodidad. Es el lugar ideal para estudiantes, pasantes o para aquellos que buscan una estancia ocasional en Ontinyent", apostilla el mensaje.

La segunda vivienda más barata en el mercado es algo más antigua, ocupa una superficie de 70 metros cuadrados, dispone también de tres habitaciones y cuesta 480 euros al mes, después de haberse rebajado su precio recientemente un 13%. "Vivienda para alquilar de forma temporal. Se alquila para estudiantes universitarios", precisa el anuncio.

La mitad de los pisos ofertados en Ontinyent ahora mismo están vinculados al alquiler de temporada y destinados preferente o exclusivamente a estudiantes. Hay otros dos por 500 euros (uno de ellos un estudio de 50 m2 en el que solo cabe una persona) y hasta seis por menos de 600 euros. Una auténtica ganga en los tiempos que corren.

Eso sí, entre ellos hay algunos que podrían considerarse infraviviendas. En la calle Prolongació de la Puríssima se ofrece un estudio-ático "nuevo a estrenar" con una superficie de apenas 18 metros cuadrados por el que se piden 525 euros al mes. El mensaje publicitario destaca su luminosidad y que tiene terraza, electricidad, agua, wifi y una limpieza mensual incluida (no debe ser especialmente complicado de limpiar, por otra parte). "Ideal para estudiantes, profesores, profesionales desplazados, trabajadores en movilidad temporal y nómadas digitales que buscan independencia, comodidad y todos los gastos incluidos", reza el texto. Otro estudio análogo al anterior en el mismo punto es un poco más grande (38 m2) y se oferta por 575 euros al mes. En la Comunitat Valenciana, el estándar legal mínimo para un estudio ronda los 30 m².

Pisos amplios, céntricos y asequibles

En el reverso de la moneda, en la céntrica Avenida Daniel Gil se publicita otro piso de tres habitaciones por 600 euros que ocupa 115 metros cuadrados. "Vivienda solo para estudiantes universitarios cercana al instituto Jaume I y el antiguo hospital", recalca el anunciante, un propietario particular. A "tan solo un minuto de la universidad", en la Plaça de la Coronació, se ofrece también un piso de 114 m2 por 650 euros al mes. Entre los 600 y los 700 euros se identifican una decena de anuncios de alquiler en Ontinyent. En la misma plaza, otro particular arrienda una vivienda de 100 m2 por 680 euros "para estudiantes, docentes, residentes de medicina o relacionados con el ámbito sanitario. Para alquiler temporal, no lo alquilamos a familias", remarca.

Otra decena de inmuebles residenciales están en alquiler con precios que oscilan entre los 700 y los 960 euros, en buena medida orientados al mismo público. El importe medio que se pide por los pisos en alquiler en Ontinyent es de 8,69 euros/m²: un 40% más que hace un año por estas mismas fechas.