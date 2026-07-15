El Ontinyent 1931 CF disputará siete partidos amistosos en la pretemporada 2026-2027
La preparación de la próxima campaña comenzará el 1 de agosto en el Clariano frente al Yeclano Deportivo
El Ontinyent 1931 CF ya conoce los rivales a los que se enfrentará en la pretemporada 2026/2027 con siete partidos amistosos que servirán para preparar la próxima campaña. Los de Rubén Sanz disputarán tres encuentros en el Clariano, y cuatro fuera de casa.
La primera prueba será el sábado 1 de agosto a las 19:15 horas en el Estadio Municipal El Clariano contra el Yeclano Deportivo. El Ontinyent 1931 empezará la pretemporada contra el rival de más nivel, puesto que el equipo murciano juega a Segunda RFEF. Será un partido especial, puesto que la entrada, a un precio de 5 euros, será a beneficio de la Fundación Diabetes Cero, ayudando a la investigación para poder encontrar una cura.
El siguiente encuentro será el jueves 6 de agosto en un derbi de la Vall d'Albaida visitando al CE Bocairent, en otro partido solidario. Esta vez, los fondos irán destinados al bocairentí José Luis Puerto, quién perdió sus extremidades debido a la infección de una bacteria.
Posteriormente, el Ontinyent 1931 se desplazará a Jávea para jugar el miércoles 12 de agosto contra el CD Jávea. Tan solo dos días después, el 14 de agosto, se disputará el Trofeu Unió d'Ontinyent contra el Villarreal CF ‘C’.
Además, como marca la tradición, el Ontinyent 1931 jugará el partido de fiestas el miércoles 19 de agosto en El Clariano. El rival será el CF La Nucia, equipo que ha ascendido a Segunda RFEF después de jugar el play-off. Las dos últimas pruebas serán contra dos equipos de Lliga Comunitat. El 25 de agosto, los ontinyentins disputarán en Ibi el Trofeu Reis Mags contra el UD Rayo Ibense. Por otro lado, cerrarán la pretemporada el 28 de agosto contra el CD Utiel.
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