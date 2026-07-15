Ontinyent abre una nueva convocatoria de ayudas de hasta 300 euros para hacer eléctricas las bicicletas
Se contemplan también bonificaciones de hasta 300 euros para la compra y hasta 100 euros de bicicletas urbanas
El Ayuntamiento de Ontinyent abre desde este jueves 16 de julio hasta el 31 de agosto el plazo de presentación de solicitudes para una nueva convocatoria de ayudas para hacer eléctricas las bicicletas con kits de conversión, así como para adquirir bicicletas urbanas. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, explicaba que esta convocatoria, “es una acción que año tras año llevamos a cabo dentro de la apuesta que viene haciendo el gobierno de Ontinyent en favor de una movilidad sostenible y también para potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable, económico y no contaminante”.
La convocatoria de ayudas, que se puede consultar en la página web municipal www.ontinyent.es, contempla bonificaciones de hasta 300 euros para aquellos que compren kits de conversión de bicicletas no eléctricas en eléctricas; hasta 300 euros por la compra de bicicletas eléctricas de características urbanas; y hasta 100 euros por la compra de bicicletas urbanas. Los kits tendrán que tener como mínimo 36 voltios y 9 amperios. Serán subvencionables todas las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026.
Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas empadronadas en Ontinyent que no hayan sido beneficiarias de estas subvenciones en los dos ejercicios anteriores; además no puede beneficiarse más de una persona de la misma unidad familiar, ni tampoco solicitarse más de una subvención por persona. Igualmente, podrán ser beneficiarias las personas jurídicas que acrediten tener su domicilio social o establecimiento abierto en Ontinyent, con la misma limitación que para las personas físicas.
El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 31 de agosto de 2026. Una vez que el consistorio valore las solicitudes, aquellos que obtengan la subvención tendrán que presentar las facturas de compra. Las personas beneficiarias de la subvención tendrán que justificar la compra en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de la concesión de la subvención y sin sobrepasar el 30 de noviembre del 2026.
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