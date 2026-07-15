Ontinyent prepara una gran fiesta en la Plaça Major para animar a España en la final del Mundial

El Ayuntamiento de Ontinyent instalará este domingo una pantalla gigante en la Plaça Mayor para que la ciudadanía pueda seguir de manera conjunta la final del Mundial de fútbol que disputará la selección española ante el combinado que resulte vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Juventud, culmina así un recorrido que durante las últimas eliminatorias ha llevado las retransmisiones en pantalla gigante en diferentes barrios de la ciudad, con una respuesta de público que ha ido aumentando de manera progresiva hasta superar las 1.000 personas en la semifinal.

El regidor de Juventud, Àlex Borrell, destacaba que "en la semifinal tuvimos un lleno absoluto, y disfrutamos muchísimo toda la juventud de Ontinyent y todas las familias que vinieron. Ahora preparamos un dispositivo todavía más amplio porque una final de un Mundial no se juega todos los años". Después de pasar por la plaza de la Coronació en los dieciseisavos de final, la plaza de la Concepció en los octavos, el parque de Pere IV del barrio de Sant Rafel en los cuartos y el parque Ausiàs March en el Área 20 en las semifinales, la propuesta llega a la plaza Mayor, con la pantalla ubicada junto al “portxet”, ante la farmacia, para aprovechar al máximo el espacio disponible y facilitar una mejor visibilidad para el público asistente.

El ayuntamiento reforzará el dispositivo con un mayor número de sillas y todos los servicios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la jornada. Además, la cita contará con animación musical antes y después del partido, con la participación de un DJ que ambientará la tarde desde las 19:00 horas y también la celebración posterior, en caso de victoria de la selección española. Borrell ha recordado que la iniciativa "ha recorrido todos los barrios de la ciudad desde los dieciseisavos de final y se ha demostrado que era una propuesta muy bonita para toda la juventud de Ontinyent y también para las familias. Nos sentimos muy contentos de la respuesta que ha tenido, porque estos partidos crean un ambiente muy festivo que invita a compartir buenos momentos".

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El regidor incidía igualmente en la evolución de la asistencia a lo largo del torneo, destacando que "cada vez ha venido más gente. Por eso, en la final ampliaremos el dispositivo para que todas y todos puedan disfrutar de esta gran fiesta del fútbol", concluía.