Ontinyent reduce un 62% los residuos no reciclables que acaban en el vertedero en el primer mes de la nueva recogida puerta a puerta

Acaba de cumplirse un mes desde aquel "día D" en el que la mayoría de los contenedores desaparecieron de las calles de Ontinyent para dejar paso a los cubos individualizados recogidos a domicilio, puerta por puerta. Frente a los relatos que pronosticaban el apocalipsis y a pesar de las incidencias que se registran en algunos puntos, los datos recopilados por la contrata de la basura en estos primeros 30 días del nuevo sistema de recogida de residuos apuntan hacia un "cambio de tendencia muy significativo", con una reducción "sin precedentes" de la fracción resto y un notable incremento de la recogida selectiva.

Durante los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema se han recogido aproximadamente 168 toneladas de la fracción no reciclable, aquella que termina en el vertedero. Esta cifra implica que se ha producido una reducción próxima al 62%, puesto que, con el modelo anterior, se generaron cerca de 445 toneladas en el mismo periodo. En otras palabras: una parte muy significativa de los residuos que antes acababan en el contenedor gris ahora son correctamente separados y depositados en las fracciones correspondientes.

Y las perspectivas son todavía más halagüeñas. En los primeros catorce días del mes de julio se han recogido 105.320 kilogramos de la fracción resto, con una media diaria de 7.523 kilogramos. Si este ritmo se mantiene hasta el final del mes, la previsión es que julio se cierre con aproximadamente 233 toneladas de fracción resto. La comparación con las 835 toneladas mensuales que se registraban antes de la implantación del nuevo modelo conlleva la previsión de reducir hasta un 72,1% la cantidad de deshechos enviados a vertedero. Con el nuevo modelo, de esta manera, cada mes se evitan cerca de 602 toneladas de residuos no reciclables que debían ser eliminados, una cifra que, si se mantiene la tendencia actual, equivaldría a más de 7.200 toneladas cada año.

Aumento de la fracción orgánica

De forma paralela, la recogida selectiva continúa experimentando un crecimiento muy importante. Especialmente significativa es la evolución de la fracción orgánica, que hasta el 14 de julio acumula ya 120.100 kilogramos recogidos. La proyección para el conjunto del mes sitúa esta cifra alrededor de los 266.000 kilogramos, muy por encima de la media mensual de 22.924 kilogramos registrada entre enero y mayo, antes de la implantación del nuevo sistema. Este incremento evidencia que una gran cantidad de materia orgánica que anteriormente acababa en la fracción resto está siendo ahora correctamente separada, permitiendo su tratamiento y valorización.

Según remarcan desde el Ayuntamiento de Ontinyent, los beneficios del nuevo modelo no son únicamente ambientales, sino que también empiezan a traducirse en un impacto económico positivo. Durante el mes de junio, los ingresos obtenidos por la recogida selectiva, tanto a través de Ecoembes como de la venta de cartón, se han incrementado en más de 20.700 euros respecto al mismo mes de 2025. Se trata de un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta que la recogida puerta a puerta a los domicilios particulares solo estuvo operativa durante la segunda mitad del mes, hecho que permite prever una evolución todavía más favorable durante los próximos meses.

El consistorio ontinyentí ha hecho un balance "muy positivo" de las últimas cifras y ha querido agradecer la implicación de la ciudadanía en esta transformación del modelo de recogida de residuos. "Los datos confirman que el esfuerzo que están haciendo los vecinos y vecinas está dando unos resultados extraordinarios. Cada bolsa que se separa correctamente es un residuo menos que acaba al vertedero y un recurso más que se puede recuperar. Ontinyent está demostrando que es posible avanzar hacia una gestión de los residuos más eficiente, más sostenible y más responsable", concluyen fuentes municipales.