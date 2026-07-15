El PSPV de Ontinyent reclama más inversión de la Generalitat en la ciudad

El PSPV de Ontinyent ha reivindicado, a través de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en Les Corts Valencianes a los Presupuestos de la Generalitat, un mayor compromiso inversor del Consell con la ciudad y la incorporación de actuaciones estratégicas para el futuro de Ontinyent.

Entre las propuestas presentadas destaca la creación de una línea presupuestaria específica, dotada económicamente, para acometer la reforma integral del Conservatorio Profesional de Música de Ontinyent, una infraestructura largamente demandada por la comunidad educativa y cultural. Asimismo, los socialistas han solicitado la incorporación de una línea específica para la finalización de la reforma del IES l'Estació de Ontinyent, con una partida presupuestaria propia que permita impulsar la puesta en marcha de este centro educativo.

En el ámbito de la regeneración urbana, las enmiendas plantean incrementar hasta 1.310.000 euros la dotación prevista para 2027 destinada a las actuaciones de recuperación del centro histórico de la Vila, reforzando el compromiso con la conservación del patrimonio y la revitalización del casco histórico.

Además, el Grupo Socialista ha propuesto incorporar una línea específica para realizar un seguimiento de las actuaciones de la Generalitat en Ontinyent, con el fin de garantizar que las inversiones previstas se materialicen en una ejecución efectiva de los nuevos juzgados. Esta iniciativa pretende asegurar que las dotaciones presupuestarias se traduzcan en obras finalizadas, servicios plenamente operativos, infraestructuras accesibles, equipamientos completos y un calendario público para la puesta en servicio de las fases pendientes de cada proyecto.

Desde el grupo municipal socialista han destacado que estas enmiendas "responden a necesidades reales de Ontinyent y evidencian el compromiso del PSPV con la defensa de los intereses de la ciudad en todas las instituciones". "Ontinyent necesita una Generalitat que invierta, que ejecute y que cumpla. Por eso hemos trasladado, a través del Grupo Socialista en Les Corts, una batería de enmiendas concretas y con dotación económica para impulsar proyectos fundamentales para nuestro municipio. Esperamos que el Consell abandone la política de los anuncios y respalde estas propuestas para que se conviertan en una realidad", ha señalado el portavoz del PSPV de Ontinyent, José Antonio Martínez.

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Los socialistas consideran que estas iniciativas permitirían reforzar la inversión autonómica en educación, patrimonio y servicios públicos, al tiempo que mejorarían el control y la transparencia sobre la ejecución de las inversiones comprometidas con Ontinyent. El PP y Vox han votado en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en Les Corts a los presupuestos autonómicos