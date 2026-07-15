"No queremos gais en el pueblo": vandalizan varios bancos en Bocairent con mensajes homófobos

Nueva acción de LGTBIfobia en un municipio valenciano. "Banco de gays!!!" (sic), "Pillar el sida tos los maricones", "No queremos gays en el pueblo" o "No jodáis el pueblo". Son algunos de los mensajes de odio que han aparecido escritos en diferentes bancos de la localidad de Bocairent (la Vall d'Albaida) pintados con los colores de la bandera arcoiris para hacer visible el respeto a la diversidad en la época de la conmemoración del Orgullo LGTBIQ+.

El Ayuntamiento de Bocairent ha condenado este miércoles los hechos y ha avanzado que los servicios jurídicos municipales están valorando las acciones legales a adoptar para castigar este acto de violencia y rechazo hacia personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

"Bocairent es un pueblo abierto y plural. Por lo tanto, no pueden tener cabida las faltas de respeto o las incitaciones al odio hacia personas y colectivos", han remarcado desde el consistorio, que quiere identificar y sancionar al responsable.

Otro ataque de odio en Albaida

El ataque de odio se produce un día después del juicio celebrado contra un hombre que en 2023 arrancó dos banderas LGTBIQ+ colocadas en el Ayuntamiento de Albaida con motivo de la conmemoración del Orgullo. El acusado se enfrentaba a una pena solicitada por la Fiscalía de 1 año de cárcel y a una multa de 3.420 euros por un delito de odio y otro de daños. El hombre se dirigió al colectivo LGTBIQ+ ante los agentes de la Policía Local con expresiones humillantes como “maricones de mierda” o “gais cabrones"