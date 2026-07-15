Xàtiva explora la declaración turística internacional de la Fira d'Agost tras atraer 273.500 visitantes en 2025

Xàtiva explorará la vía de la declaración internacional de la Fira d’Agost tras el resultado de la afluencia de visitantes aportado por el novedoso sistema de rastreo de los datos de los teléfonos móviles presentado el año pasado, un sistema que utiliza la inteligencia artificial y Big Data para seguir el rastro que dejan las personas a través de sus dispositivos móviles, y cuyo balance sobre la edición de 2025 ha sido presentado este martes por el alcalde, Roger Cerdà, y la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán.

La aplicación del sistema muestra que la Fira d’Agost de 2025, entre el 14 y el 20 de agosto, recibió 273.539 visitantes de fuera de Xàtiva -el sistema no contabiliza las personas de la ciudad-, y de ellas, 100.638 personas (58%) fueron residentes en la Comunitat Valenciana. 48.604 personas -el 28%- fueron visitantes del resto del conjunto del territorio español y el 13%, 21.684, fueron residentes de fuera de España. Cerdà ha afirmado que a partir de estos datos, y si se confirman en la edición de este 2026, el ayuntamiento “abrirá la vía” para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Fira.

Ahora cuenta con la distinción nacional. El alcalde ha explicado que la declaración internacional implica otros requisitos, además de la afluencia de visitantes, pero afirmó que “uno de los requisitos que el ministerio plantea para poder otorgar esta distinción es que haya cifras reales de visitantes. Veremos de qué manera podemos dar cumplimiento a cada uno de los requisitos, pero ese camino se abrirá en el momento en que se confirme que los datos de 2026 son similares a los de 2025”, expresó el alcalde, quien ha asegurado que “trabajaremos de forma intensa para conseguir que la Fira d’Agost de Xàtiva sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional”.

La regidora de Cultura Festiva de Xàtiva, Maria Beltrán, desgrana los datos de visitantes en la presentación, este martes. / Perales Iborra

El sistema de rastreo de los teléfonos móviles, además del número de visitantes, aporta datos del perfil de estos, de su procedencia y la evolución de visitantes a lo largo de los días festivos. Así, el día de mayor afluencia fue el día 15 de agosto, con 46.021 personas. El 14 de agosto, día de la inauguración, visitaron la Fira 38.345 personas; el día 16 fueron 39.945; el día 17, 34.400; el día 18, 37.414; el día 19, 40.049; y el 20 de agosto, día de la clausura, 37.365 personas. En cuanto a la distribución de visitantes según franja de edad, las personas entre 40 y 49 años lideran la predilección por la Fira, con 53.384 visitantes. Les siguen los de entre 30 y 39 años, con 41.459 personas, y completa el “podio” los visitantes de entre 50 y 59 años, con 41.405. Los jóvenes entre 18 y 29 años, con 40.847 personas de este rango de edad, ocupan el cuarto puesto, mientras que los de más de 70 años son 32.878; y los de entre 60 y 69 años, 29.906 personas. Del total de visitantes, el 50,2% son hombres y el 49,8% mujeres.

La regidora Maria Beltrán afirma que la Fira “ejerce una enorme capacidad de atracción sobre el entorno más próximo”, a tenor de la procedencia de los visitantes, la mayoría de la Comunitat Valenciana, aunque “sin renunciar a un notable impacto turístico, tanto estatal como internacional”, apunta la edil de Cultura Festiva. Los vecinos y vecinas de Canals acaparan las visitas a la Fira, con 16.377 personas de esta localidad de la Costera, que lidera el “top 10” de los municipios que más visitantes aportan a la gran fiesta de Xàtiva. Tras los canalenses se sitúan los residentes de València, con 13.637 personas; seguidos de los de Ontinyent, 9.444; Benigànim, 6.256; Carcaixent, 6.161; y Alzira, 5.258. Completan el ranking l’Alcúdia de Crespins (5.141 personas), Castelló de la Ribera (4.845), l’Olleria (4.667) y la Llosa de Ranes (4.626). Beltrán ha expresado que la Fira “es el gran punto de encuentro de las comarcas centrales”.

En cuanto a la procedencia del resto de visitantes destacan los de Alacant, Murcia, Barcelona, Almería, Albacete, Madrid y Castelló, lo que evidencia que la Fira ejerce “una fuerte atracción del litoral mediterráneo”, apunta Beltrán.

A nivel internacional, los franceses tienen predilección por la Fira d’Agost y los residentes del país galo lideran la procedencia extranjera, con 5.936 turistas de Francia. Les siguen los visitantes de los Países Bajos, con 3.888; los alemanes, con 2.440; italianos, 2.365; y visitantes del Reino Unido, con 1.987 personas.

Pernoctaciones

En la Fira d’Agost de 2025 se registraron entre 1.047 y 1.459 pernoctaciones diarias de visitantes nacionales, según el análisis aportado por el sistema, un dato que según la regidora de Cultura Festiva “ayuda a entender la repercusión que la Fira tiene sobre la actividad económica de la ciudad, especialmente en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio”. Maria Beltrán ha destacado que el estudio de la afluencia de visitantes a partir del rastreo de los teléfonos móviles, un sistema recaba información de las personas de manera anónima, según aseguraron en la presentación de 2025, “es un estudio que va más allá de un recuento de cifras, es una herramienta que nos permite conocer mejor la realidad de la Fira d’Agost y gestionarla con más rigor. Por primera vez, disponemos de datos objetivos sobre cuántas personas nos visitan, de dónde vienen, qué perfil tienen o qué impacto generan en la Fira. Esta información nos ayudará a planificar mejor las próximas ediciones, adaptar los recursos y continuar mejorando tanto la programación como los servicios que ofrecemos”. Beltrán afirma que los datos confirman que “la Fira d’Agost es un referente cultural, festivo y comercial, que proyecta Xàtiva mucho más allá de nuestro entorno y refuerza el papel de la ciudad como capital de las zonas centrales”.

El alcalde de Xàtiva ha señalado que incorporando a los residentes en Xàtiva, que el sistema no incluye, la cifra de visitantes “supera las 300.000 personas”, a los que habría que sumar a los menores que no disponen de teléfono móvil. Roger Cerdà ha puesto de manifiesto que “ahora tenemos una magnífica y una gran herramienta que nos da una serie de datos que son necesarios para la adopción de decisiones”, y expresa que con estos datos se puede “hacer una mayor inversión de difusión y de publicidad de nuestra Fira en aquellas zonas que ya son visitadas”. Cerdà ha avanzado que la voluntad del Ayuntamiento de Xàtiva es “mantener este sistema y extenderlo más allá de la Fira, a lo largo del año, para conocer las cifras de visitantes más allá de lo que son visitas al castillo o al museo”.

Noticias relacionadas

El alcalde de Xàtiva ha resaltado la “capacidad de promoción turística y de la promoción económica que tiene la Fira d’Agost”. Roger Cerdà ha puesto de manifiesto que hay que “aprovecharlo también como elemento de promoción turística. Cada euro que invertimos desde la ciudad en la Fira tiene un magnífico retorno, un retorno económico en el conjunto de la ciudad, tanto a nivel de alojamientos, como de hostelería y de comercio. La Fira es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la ciudad, y también es el mayor evento de promoción económica de Xàtiva”, ha concluido el alcalde.