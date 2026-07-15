Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio ValenciaAlerta roja Aemet ValenciaGigafactoría Cecotec ValenciaEspaña final del MundialReventon térmicoAire acondicionadoCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

Xàtiva instalará una pantalla gigante en la Albereda para seguir la final del Mundial

En Ontinyent, la celebración de la victoria contra Francia acabó con aficionados en la fuente del Peixcauret

Aficionados siguen el España-Francia en una terraza de la plaza del Mercat.

Aficionados siguen el España-Francia en una terraza de la plaza del Mercat. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

La gran final del Mundial 2026 podrá vivirse en pleno corazón de Xàtiva a través de una pantalla gigante. Como ya sucedió en 2010, los seguidores disfrutarán (o sufrirán) en la Albereda Jaume I el partido que disputará España el domingo contra el ganador del Argentina-Inglaterra de este miércoles.

Se trata del primer acto que organiza el ayuntamiento en un espacio municipal en lo que va de competición mundialística. Los aficionados tendrán ocasión de disfrutar colectivamente del último encuentro del torneo, a partir de las 19.30 horas. Al ser domingo, la Albereda estará cortada al tráfico y se facilita la logística.

El consistorio setabense ha animado al vecindario a "ponerse la camiseta y venir a vivir una noche histórica".

Imagen de la final del Mundial de 2010 con pantalla grande en la Albereda de Xàtiva.

Imagen de la final del Mundial de 2010 con pantalla grande en la Albereda de Xàtiva. / Levante-EMV

Celebración en la fuente en Ontinyent

En Ontinyent, viene instalándose una pantalla gigante desde el partido de dieciseisavos contra Austria, que coincidió con la manifestación de rechazo al nuevo sistema de recogida de la basura. Cada encuentro de la selección despierta un alto poder de convocatoria en la capital de la Vall d'Albaida. Ayer, hubo quien se lanzó a la fuente del Peixcaoret tras la victoria frente a Francia.

Noticias relacionadas

Son muchos los municipios que preparan actos para seguir la final del mundial. En l'Olleria, el decisivo encuentro también podrá verse en pantalla gigante en el polideportivo municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. La Aemet activa aviso rojo por un día 'muy adverso' en Valencia: calor extremo, tormentas secas y reventones térmicos
  3. Pisos de obra nueva a 20 minutos de València por poco más de 100.000 euros
  4. València se prepara para la alerta roja por la ola de calor: cierre de espacios públicos y cancelación de actividades y conciertos
  5. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  6. La Guardia Civil filtró un millón de números de teléfono para dar con el Mauri y los secuestradores de Montserrat
  7. Desalojan al público tras cancelar la actuación de Ana Torroja en los Conciertos de Viveros por posibles reventones térmicos esta noche en València
  8. Cecotec planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia

Xàtiva instalará una pantalla gigante en la Albereda para seguir la final del Mundial

Xàtiva instalará una pantalla gigante en la Albereda para seguir la final del Mundial

Bocairent renueva 4,5 kilómetros de red de agua potable y reduce un 20% las pérdidas

Bocairent renueva 4,5 kilómetros de red de agua potable y reduce un 20% las pérdidas

David Castelló dirigirá la Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida en las temporadas 2026 y 2027

David Castelló dirigirá la Banda Jove Comarcal de la Vall d'Albaida en las temporadas 2026 y 2027

La industria coge impulso en la Canal y la Costera al facturar 115 millones de euros más en un año

La oferta de alquileres se triplica en Ontinyent por la demanda universitaria con gangas para estudiantes a partir de 450 euros (y alguna infravivienda)

La oferta de alquileres se triplica en Ontinyent por la demanda universitaria con gangas para estudiantes a partir de 450 euros (y alguna infravivienda)

El sombrerero setabense que conquistó Nueva York

El sombrerero setabense que conquistó Nueva York

Les mai aconhortades perspectives de la realitat

Les mai aconhortades perspectives de la realitat

Benigànim dejará entrar gratis a la piscina este miércoles y Xàtiva amplía el horario por la ola de calor

Benigànim dejará entrar gratis a la piscina este miércoles y Xàtiva amplía el horario por la ola de calor
Tracking Pixel Contents