Xàtiva instalará una pantalla gigante en la Albereda para seguir la final del Mundial

La gran final del Mundial 2026 podrá vivirse en pleno corazón de Xàtiva a través de una pantalla gigante. Como ya sucedió en 2010, los seguidores disfrutarán (o sufrirán) en la Albereda Jaume I el partido que disputará España el domingo contra el ganador del Argentina-Inglaterra de este miércoles.

Se trata del primer acto que organiza el ayuntamiento en un espacio municipal en lo que va de competición mundialística. Los aficionados tendrán ocasión de disfrutar colectivamente del último encuentro del torneo, a partir de las 19.30 horas. Al ser domingo, la Albereda estará cortada al tráfico y se facilita la logística.

El consistorio setabense ha animado al vecindario a "ponerse la camiseta y venir a vivir una noche histórica".

Imagen de la final del Mundial de 2010 con pantalla grande en la Albereda de Xàtiva. / Levante-EMV

Celebración en la fuente en Ontinyent

En Ontinyent, viene instalándose una pantalla gigante desde el partido de dieciseisavos contra Austria, que coincidió con la manifestación de rechazo al nuevo sistema de recogida de la basura. Cada encuentro de la selección despierta un alto poder de convocatoria en la capital de la Vall d'Albaida. Ayer, hubo quien se lanzó a la fuente del Peixcaoret tras la victoria frente a Francia.

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Son muchos los municipios que preparan actos para seguir la final del mundial. En l'Olleria, el decisivo encuentro también podrá verse en pantalla gigante en el polideportivo municipal.