Los 13 centros educativos de Ontinyent recibirán 156.500 euros de la Generalitat para climatizar sus aulas

El Partido Popular de Ontinyent ha anunciado que la Generalitat Valenciana va a transferir un total de 156.500 euros a trece centros educativos públicos de Ontinyent para ejecutar actuaciones de climatización y mejorar el confort térmico de las aulas de cara en el próximo curso.

La medida forma parte de la dotación económica extraordinaria anunciada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mediante la cual los centros educativos recibirán aportaciones de entre 5.000 y 25.000 euros para adoptar las soluciones de climatización más adecuadas a las características de cada edificio.

El portavoz del Partido Popular de Ontinyent, Rafa Soriano, ha explicado que, tras ponerse en contacto con la Presidencia de la Generalitat, han podido conocer la distribución prevista para los centros de la ciudad, que se hará oficial este viernes.

"Podemos confirmar que los trece centros educativos beneficiarios de Ontinyent recibirán, en conjunto, 156.500 euros. Las transferencias empezarán a efectuarse de manera inminente, hecho que permitirá en los centros iniciar cuanto antes mejor la contratación de las actuaciones necesarias", ha señalado Soriano.

La distribución avanzada por el PP es la siguiente:

• CEIP Bonavista: 5.000 euros

• CEIP La Solana: 5.500 euros

• CEIP Lluís Vives: 5.000 euros

• CEIP Mestre Carmelo Ripoll: 9.500 euros

• CEIP Martínez Valls: 9.500 euros

• CEIP Vicent Gironés Mora: 10.000 euros

• Centro de Educación Especial Vall Blanca: 5.000 euros

• Conservatorio Profesional de Música Josep Melcior Gomis: 21.000 euros

• Centro Público de Formación de Personas Adultas San Carlos: 5.000 euros

• Escuela Oficial de Idiomas de la Vall d'Albaida: 18.000 euros

• IES Jaime I: 25.000 euros

• IES La Estación: 20.500 euros

• IES Pozo Claro: 17.500 euros

Más agilidad y capacidad de decisión para los centros

Soriano ha asegurado que el modelo de transferencia directa "permitirá agilizar las actuaciones y evitar que la Generalitat tenga que proyectar, licitar y ejecutar individualmente cada intervención". "La transferencia directa permite que cada centro estudie sus necesidades, determine cuál es la mejor solución técnica y contrate las actuaciones sin tener que esperar una larga tramitación centralizada. Esto reduce plazos y posibilita también que se cuente con empresas y profesionales locales para ejecutar los trabajos", ha manifestado.

El portavoz popular ha recalcado que no todos los centros presentan las mismas características ni necesitan las mismas intervenciones. Por eso, considera positivo que los equipos responsables puedan decidir si los recursos se destinan a equipos de climatización, sistemas de ventilación, protecciones solares u otras soluciones adecuadas a cada inmueble.

«Los compromisos tienen que ser realizables y cumplirse»

Rafa Soriano ha remarcado que esta inversión responde al compromiso adquirido por el presidente de la Generalitat de plantear medidas educativas concretas, factibles y con dotación económica.

«Juanfran Pérez Llorca ha defendido desde el primer momento una premisa clara: los acuerdos y los compromisos tienen que ser realizables. Para cumplir la palabra dada, las medidas tienen que tener calendario, presupuesto y capacidad de ejecución. La llegada de estos 156.500 euros en los centros educativos de Ontinyent demuestra que el plan de climatización empieza a convertirse en actuaciones concretas», ha afirmado.

"Sabemos que quedan cuestiones importantes para abordar y que la comunidad educativa reclama mejoras en diferentes ámbitos. Pero también es necesario reconocer los avances cuando se producen. Hoy podemos anunciar una inversión concreta, cuantificada y distribuida centro por centro que permitirá empezar a mejorar las condiciones térmicas de las aulas de Ontinyent", ha indicado Soriano.

"Recordamos que durante los ocho años de los gobiernos del Botànic se impulsaron numerosas actuaciones en infraestructuras educativas, pero la climatización de los centros nunca fue una prioridad. De hecho, muchos centros continuaron soportando temperaturas extremas en las aulas e incluso se inauguraron o reformar instalaciones sin incluir sistemas adecuados de refrigeración", han recordado el regidor popular.

El Partido Popular de Ontinyent ha valorado esta aportación como un primer paso importante para dar respuesta a una reivindicación compartida por las familias, el profesorado, el alumnado y los equipos directivos, especialmente ante el aumento de las temperaturas durante el comienzo y final de cada curso escolar.