El abogado del ultra alemán juzgado por abusar de menores renuncia a su defensa a las puertas de la sentencia

Frank B., el presunto pederasta de origen alemán vinculado al movimiento ultraderechista de los Ciudadanos del Reich y conocido en círculos conspiracionistas por el alias de Jessie Marsson, se ha quedado sin representación letrada cuando se cumple una semana de su declaración ante el tribunal de la Audiencia Provincial en el último día del juicio que lo sentó en el banquillo por las acusaciones de agresión sexual a dos menores de edad en la comarca de la Canal de Navarrés.

El abogado que defendió a Marsson durante las tres sesiones de la vista oral renunció formalmente este miércoles a seguir vinculado al encausado. Según ha podido saber este diario, el letrado penalista -con despacho en Barcelona y conocimiento de la lengua alemana- dio este paso después de que el propio Frank B. presentara un escrito directamente al tribunal en el que manifestaba que su abogado no le había prestado un asesoramiento adecuado para poder defenderse con plenas garantías, lo que -según su versión- le había hecho cometer errores durante el juicio. En el mensaje registrado, el acusado terminaba confesando su intención de cambiar de representación letrada.

Aunque, en la práctica, la renuncia del abogado no afecta al procedimiento porque ya ha quedado visto para sentencia, no deja de ser llamativa a estas alturas de la causa. La estrategia de la defensa sufrió un importante traspié en la recta final del juicio con la aportación al proceso de un informe forense del Instituto de Medicina Legal de València que echó por tierra el principal argumento para justificar la inocencia de Frank B., centrado en una supuesta impotencia sexual severa que no ha quedado acreditada tras el correspondiente examen. El análisis descartó en el enjuiciado "una incapacidad sobrevenida para el desempeño normal de la función sexual".

Desde que comenzó la instrucción allá por 2024, Marsson ha cambiado varias veces de abogado. Negacionista de la pandemia, defensor de disparatadas teorías de la conspiración y fundador de un efímero microestado ficticio que renegaba de la República Federal Alemana, el Ciudadano del Reich acogía a adolescentes con problemas y se presentaba como un salvador de niños víctimas de explotación sexual, redes de abusos rituales o acoso. Sin embargo, su experiencia con la justicia es dilatada. Antes de abandonar su país natal para afincarse en Anna en 2020, el alemán había coleccionado una decena de condenas desde 1997: varias de ellas estaban relacionadas con la pornografía infantil, pero también fue sentenciado por falsificar documentos o por obstruir a la justicia. De hecho, en Alemania protagonizó diversos incidentes junto a otros compinches del mismo movimiento ultra en los que supuestamente intentó engañar, boicotear y ridiculizar al sistema judicial siendo él el acusado.

Incidentes durante el juicio

Antes de su declaración del pasado jueves, Marsson intentó entregar una carta al Tribunal, pero el presidente del mismo le recordó su obligación y derecho a declarar, así que el acusado terminó leyéndola y aceptó responder solo a las preguntas de su abogado. En la primera jornada del juicio, un testigo muy cercano a Frank B. -al que este solía llamar "papá"- también fue llamado al orden por el tribunal al tratar de entregar un escrito no autorizado al abogado de la defensa. Ese mismo día, el propio Marsson fue advertido con la expulsión al intentar interrumpir la sesión haciendo uso de la palabra sin corresponderle.

En varios momentos durante el transcurso de la vista se hicieron patentes las discrepancias entre el encausado y su abogado sobre la forma de encarar el proceso.

Por otra parte, el tribunal ha denegado la petición de libertad condicional para el presunto pederasta, por lo que continuará en prisión provisional, cuando están a punto de cumplirse dos años desde su encarcelación a raíz de las denuncias de los menores contra él, que incluyen supuestas agresiones sexuales reiteradas con penetraciones, por un lado, y tocamientos, por el otro. Marsson se declaró inocente y negó ser "como esos cerdos" que abusan de niños.

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Desde el entorno del presunto agresor se han difundido mensajes que atribuyen el enjuiciamiento de Frank B. a una supuesta organización criminal con diversos poderes confabulados para meterlo en la cárcel por su lucha contra la pederastia. Aquello que decía combatir es lo que le puede acabar costando su mayor condena.