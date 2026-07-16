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Bocairent prepara una oferta turística especial con motivo del eclipse solar

La Asociación de Hostelería y Turismo y el ayuntamiento organizan una experiencia con visita guiada, observación y tarde especial desde la ermita del Santo Cristo

Cartel de la actividad de Bocairent para el eclipse solar.

Cartel de la actividad de Bocairent para el eclipse solar. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Bocairent

El próximo 12 de agosto, tendrá lugar un fenómeno singular: un eclipse total de sol, es decir, que, durante unos pocos minutos, la luna tapará completamente el Sol y se hará oscuro. Se trata de un hecho que no se podía contemplar en la península Ibérica desde hacía más de un siglo. Esta excepcionalidad quiere aprovecharla Bocairent para lanzar una oferta turística especial, dado que en el municipio se podrá ver el eclipse en un porcentaje muy elevado: alrededor de un 90%. Es, por eso, que la Asociación de Hostelería y Turismo y el ayuntamiento, con la colaboración de la Parroquia de la Asunción, han unido esfuerzos para organizar una experiencia con visita guiada, observación y tarde especial.

Cartel de la jornada organizada en Bocairent para observar el eclipse solar.

Cartel de la jornada organizada en Bocairent para observar el eclipse solar. / Levante-EMV

El punto elegido es el Santo Cristo, uno de los parajes de referencia del entorno de Bocairent. La proximidad al casco urbano y la panorámica visual que ofrece esta ermita hacen que se trate de un punto adecuado. Allí tendrá lugar una visita comentada y también un refrigerio para todas las personas inscritas a través del teléfono 633039886 o del correo ahtbocairent@gmail.com

Para Santiago Esteve, “desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Bocairent vimos en el eclipse solar del próximo 12 de agosto una oportunidad única para dar a conocer nuestro pueblo y ofrecer a los visitantes una experiencia diferente, que combine naturaleza, patrimonio, gastronomía y divulgación”. Por eso, el presidente de la entidad afirma: “Desde el primer momento hemos trabajado en estrecha colaboración con el ayuntamiento para crear una propuesta conjunta que beneficie al conjunto del sector turístico local. El objetivo no era únicamente que los visitantes vinieran a observar un fenómeno astronómico excepcional, sino que descubrieran Bocairent, disfrutaran de sus calles, de su patrimonio, de su gastronomía y de la hospitalidad de nuestros alojamientos y establecimientos”.

Igualmente, Esteve indica: “Con este paquete de experiencias queremos convertir un acontecimiento puntual en una oportunidad para que muchas personas conozcan Bocairent por primera vez y deseen volver en el futuro. Al mismo tiempo, la iniciativa es un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando administración pública y sector privado trabajan de manera coordinada para promocionar el municipio y generar actividad económica para todos”. “Confiamos que esta sea la primera de muchas iniciativas conjuntas que continúan posicionando Bocairent como un destino turístico de calidad, capaz de ofrecer experiencias únicas a lo largo de todo el año", concluye.

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Precisamente, en este mismo mensaje de colaboración incide la regidora M. Luz Pascual: “Una de las claves para reforzar el futuro turístico de Bocairent es seguir profundizando en la cooperación público-privada, y esta iniciativa es un buen ejemplo”. Para la concejal de Turismo, “los agentes locales tenemos que ser capaces de articular experiencias basadas en la calidad y el servicio completo para nuestros visitantes, y esto solo es posible desde la aportación conjunta”.

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