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La Diputació financiará la biblioteca de Agullent y otros ocho nuevos proyectos en la Vall por 1,5 millones de euros

Destacan la pacificación del tráfico en Fontanars, la mejora del acceso a la piscina de Salem y la actuación en el parque 12 de octubre de Albaida. La comarca tiene 168 proyectos en marcha o ejecutados por valor de 19 millones

Las obras de renovación del ciclo del agua, junto a actuaciones en parques y polideportivos, “son la esencia del plan y los municipios están invirtiendo más de la mitad de la asignación en estas mejoras”, señala Enguix

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix. / Raquel Abulaila

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

La Vall d’Albaida continúa siendo una de las comarcas más activas en la ejecución de proyectos financiados por el Pla Obert de la Diputació. Le corresponden 33,8 millones de euros en el gran programa inversor provincial, 5,6 más que con los planes de la anterior legislatura. Las nueve actuaciones aprobadas en el último decreto del plan elevan a 168 los proyectos en marcha o ejecutados, con una dotación económica de 19,1 millones de euros. En julio, los municipios de la Vall vuelven a ser los que más solicitudes han presentado en el marco del Pla Obert, con una inversión de 1.556.000 euros. La iniciativa más destacada en el decreto de julio es la habilitación del edificio que acogerá la biblioteca municipal de Agullent, con una aportación provincial de 436.000 euros. El consistorio que dirige Pau Muñoz ya destinó 140.000 euros del Pla Obert a la adquisición de un edificio en la calle Mayor, con la intención de ubicar allí la biblioteca Ramón Haro Esplugues y convertirlo en sede de distintas asociaciones locales. Ahora, con la nueva aportación provincial, se habilitará el inmueble para convertirlo en la biblioteca del municipio.

Mompó y Enguix en un acto de la Diputació de València.

Mompó y Enguix en un acto de la Diputació de València. / Diputació de València

Otra de las actuaciones aprobadas es la mejora de la movilidad peatonal y la pacificación del tráfico en el núcleo urbano de Fontanars dels Alforins, con una inversión de 366.000 euros. Además, Salem mejorará el acceso a la piscina (95.000); Albaida tiene prevista una intervención integral en el parque 12 de octubre (200.000); Guadasséquies renovará juegos infantiles (150.000); y Aielo de Rugat realizará distintas mejoras en el cementerio, desde la consolidación del muro y la red de saneamiento hasta la construcción de nichos y columbarios (168.000 euros).

El listado de obras lo completan Aielo de Malferit, que también tiene previsto ampliar el cementerio (70.000 euros); Atzeneta d'Albaida, que instalará placas solares en el ayuntamiento para mejorar la eficiencia energética (34.000); y Alfarrasí, que intervendrá en los caminos rurales Casa Marau, Les Bassetes, l’Olleria y La Bateria. En la vecina comarca de la Costera, la Mancomunidad La Costera-Canal restaurará el muro de la capilla gótica que limita con las oficinas de la sede (40.000 euros).

Otros siete millones

La Diputació de València ha dado luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con siete millones de euros que financiarán 45 proyectos presentados por 35 ayuntamientos y tres mancomunidades de 14 comarcas. De esta forma, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.228 proyectos aprobados con una inversión global de 191 millones de euros. La responsable de Cooperación señala que los ayuntamientos “están incrementando de forma considerable el ritmo de presentación de los proyectos, y estamos aprobando al menos un decreto al mes con decenas de actuaciones nuevas”. El ritmo creciente de las solicitudes “la teníamos prevista cuando planificamos un programa a cuatro años para evitar presiones y eliminar burocracia, y prueba de ello es que este año tenemos preparados más de 100 millones de euros para atender las demandas de municipios y mancomunidades”, explica Enguix.

La vicepresidenta muestra su satisfacción porque “más de la mitad de las propuestas de mejora que nos hacen los pueblos y ciudades tienen que ver con la renovación del ciclo del agua, zonas verdes e instalaciones deportivas, superando ampliamente los porcentajes mínimos que fijamos para estos ámbitos al considerar que son servicios básicos que mejoran la calidad de vida en nuestras comarcas”. El resto son actuaciones destinadas principalmente a habilitar o adecuar espacios públicos, reformar edificios y bienes patrimoniales, reurbanizar calles y mejorar la accesibilidad de los núcleos urbanos, arreglar caminos y adquirir vehículos y maquinaria, así como iniciativas de eficiencia energética como el alumbrado led y las cubiertas solares.

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Por su parte, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, destaca que la corporación ha aprobado cerca del 60% del Pla Obert, con cientos de obras en marcha o ya ejecutadas en toda la provincia. “Algunos municipios ya han invertido el cien por cien de su asignación, y ese es el objetivo que tenemos para todos los pueblos, en especial los más pequeños, que aprovechen hasta el último euro de este plan de inversiones histórico para mejorar sus infraestructuras y servicios”, apunta el máximo responsable provincial.

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