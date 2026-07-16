Ontinyent amplía a 446 las plazas de las escuelas de verano municipales para cubrir toda la demanda

Las escuelas de verano municipales de Ontinyent se han ampliado este año hasta las 446 plazas para cubrir el 100% de la demanda, atendiendo así a todas las familias en los espacios que habían pedido como primera opción. Era uno de los datos que se hacían públicos en la visita que este jueves realizaban el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, a la escuela de verano del CEIP Martínez Valls, una de las ubicaciones de esta oferta educativa junto a los CEIP Lluís Vives y Bonavista y el polideportivo municipal.

Rodríguez y Soler en la visita a la escuela de verano en el CEIP Martínez Valls. / Ajuntament Ontinyent

El alcalde Jorge Rodríguez, expresaba la satisfacción del consistorio por el buen funcionamiento del programa, y subrayaba la importancia “de continuar apostando por políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales de las familias y a la vez generen oportunidades laborales para los jóvenes monitores”. En este sentido, también se ha aumentado la plantilla prevista inicialmente de 30 monitoras y 5 coordinadoras, hasta llegar a contar con 47 monitoras y 5 personas con tareas de coordinación.

Por su parte, la regidora Paula Soler explicaba que “la escuela de verano está financiada en parte por el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, pero cuenta también con una aportación municipal propia. Así, con los más de 35.700 euros añadidos por el ayuntamiento a los cerca de 75.300 de la subvención que habíamos obtenido, hemos podido atender por primera vez todas y cada una de las peticiones de las familias en los espacios que querían como primera opción, consiguiendo no solo que nadie se quedara fuera, sino que además, acceder a este recurso les sea cómodo y flexible”.

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Así, la Escuela de Verano para niños y niñas de 2 a 11 años tiene lugar del 29 de junio al 31 de julio en horario de 9:00 a 14:00 horas, con servicio de aula tempranera de 8:00 a 9:00 y tres turnos con precios de 100 euros (las 5 semanas), 50 euros (las 3 primeras semanas) y 25 euros (las 2 últimas semanas). En el CEIP Martínez Valls hay finalmente 171 plazas, en el CEIP Lluís Vives 92 y en el CEIP Bonavista otros 129. Además, en la Escuela de Verano para adolescentes de 12 a 16 años que se desarrolla en el polideportivo municipal, en horario de 10:00 a 14:00 horas en las mismas fechas, se cuenta finalmente con 54 plazas, para un total de 446, "la mayor cifra desde que se ofrece este servicio, dirigido a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante los meses de verano, al tiempo que ofrece a niños, niñas y adolescentes una propuesta educativa y lúdica adaptada en sus edades".