Ontinyent busca el mejor tomate: el concurso que se ha consolidado como una cita de referencia para los amantes de la huerta

El colectivo Per l'Horta de Ontinyent celebrará el próximo 1 de agosto la 3.ª edición del Concurso de Tomata de Ontinyent, una iniciativa que, después del éxito de participación y la excelente acogida de las dos primeras ediciones, se ha consolidado como una cita anual para las personas que cultivan tomates y estiman la huerta.

El concurso mantendrá el mismo espíritu que lo ha convertido en un referente: poner en valor la agricultura, reivindicar la calidad de los tomates de cultivo propio y contribuir a la conservación de las variedades tradicionales.

Este año, cada participante podrá presentar únicamente una variedad de tomate al concurso, una modificación que busca facilitar una valoración más equilibrada y fomentar una participación todavía más diversa.

Además del concurso, la jornada incorporará con colaboración con ‘Llavors d’ací’, una mesa de intercambio de semillas, un espacio abierto para que cualquier persona pueda llevar semillas propias e intercambiarlas con otros participantes. El objetivo es favorecer la conservación y la difusión de las variedades locales y crear un punto de encuentro entre personas aficionadas a la huerta.

Como ya es tradición, también habrá una cata popular de tomates, abierta a toda la ciudadanía, para que cualquier persona pueda degustar diferentes variedades y descubrir la riqueza, los sabores y las características de uno de los productos más emblemáticos del verano.

El concurso otorgará tres galardones:

Primer premio al mejor tomate.

Segundo premio al mejor tomate.

Premio especial a la mejor variedad tradicional.

Donativo de 5 euros

Los interesados en inscribirse en el concurso deberán hacerlo antes del jueves 30 de julio, enviando un mensaje de whatsapp al: 604 82 38 27 o un correo a perlhortadontinyent@gmail.com.

El día del concurso se tendrá que aportar un donativo de 5 euros y ―importantísimo― llevar unos 4 tomates de una única variedad. Una será valorada a ciegas por un jurado profesional y el resto se destinarán para la cata popular.

Desde Por l'Horta de Ontinyent animan todas las personas que cultivan tomates en huertos particulares a participar en una jornada que va mucho más allá de la competición y que se ha convertido en una fiesta de la agricultura local y comarcal.