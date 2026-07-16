Ontinyent reunirá por primera vez a las cuatro bandas locales en el concierto del centenario del Mestre Ferrero

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado el concierto central del centenario del Mestre José María Ferrero Pastor, una cita que reunirá por primera vez las cuatro sociedades musicales federadas de la ciudad para interpretar un repertorio dedicado íntegramente al compositor ontinyentí. El acto tendrá lugar el sábado 25 de julio, a las 20:00 horas, en la explanada de Tortosa y Delgado, y supondrá uno de los momentos más destacados de la programación impulsada este año con motivo del centenario del nacimiento de una de las figuras más relevantes de la música festera valenciana, expresan desde el consistorio.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que este concierto representa "el plato fuerte" de la conmemoración y agradecía el trabajo desarrollado durante los últimos meses por la Comisión del Centenario, señalando que "si algo tenía que ser protagonista en un año como este era, lógicamente, la música. El hecho de que las cuatro bandas de la ciudad protagonicen conjuntamente este concierto es una magnífica noticia para el conjunto de Ontinyent y un lujo que difícilmente volverá a producirse". El alcalde invitaba toda la ciudadanía a participar en esta cita, “en un escenario perfecto, como es la renovada zona de Tortosa y Delgado, para una música perfecta", señalaba.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, recordaba iniciativas que han tenido lugar este año como el concierto celebrado en el Teatro Calderón de Alcoi, la mesa redonda organizada en Cocentaina, la dedicación de la obra obligada del Certamen de Bandas de la Diputació de València al Mestre Ferrero o la reciente presentación del cuento infantil ilustrado "El maestro que hacía música con el corazón". Borrell destacaba igualmente que el ayuntamiento continúa trabajando en otros proyectos vinculados al centenario, como la musealización de un espacio dedicado al compositor en el Palacio de los Barones de Santa Bárbara, que está previsto inaugurar durante el segundo semestre del año. Así mismo, resaltaba el esfuerzo municipal para hacer realidad este concierto, que cuenta con una inversión superior a los 7.000 euros. "Pensamos que la importancia de la conmemoración y del legado del Mestre Ferrero justifica plenamente este esfuerzo, porque estamos hablando de un concierto único e irrepetible", afirmaba.

Por su parte, el coordinador de la Comisión del Centenario, Rafa Soler, explicaba que esta actuación es fruto de cerca de cuatro meses de trabajo específico y la definía como "un hito histórico para la ciudad". Según detallaba, la actuación reunirá en un mismo escenario a las cuatro sociedades musicales federadas de Ontinyent (Unió Artística Musical de Ontinyent, Agrupació Musical Ontinyent, Banda Sinfónica Tot per la Música y Asociación Musical Vila de Ontinyent), que interpretarán una selección de pasodobles, marchas moras y marchas cristianas compuestas por el Mestre Ferrero. En cuanto a la organización, Soler explicaba que se habilitarán 800 sillas en la explanada de Tortosa y Delgado y que, por motivos de seguridad, se establecerá un dispositivo especial de acceso. La entrada será gratuita, pero cada asistente recibirá una asignación de asiento conforme vaya llegando al recinto. A partir de las 18:30 horas, personas voluntarias de las bandas participantes y de la organización se encargarán de distribuir el público y facilitar el acceso. El concierto empezará a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, con la previsión de finalizar alrededor de las 21:15 horas.

En representación de la familia del compositor, José María Ferrero expresaba su agradecimiento por las numerosas muestras de aprecio recibidas a lo largo de los últimos meses, manifestando que "sabíamos que el Mestre Ferrero era una figura muy respetada, pero no imaginábamos el enorme afecto que está demostrando la ciudad y todas las entidades que se han implicado en esta conmemoración", afirmaba. Ferrero destacaba también la proyección que está teniendo el centenario más allá de Ontinyent, con actividades celebradas en diferentes municipios y el apoyo de entidades como la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana y la UNDEF.